Publicidade

Atleta da região conquista medalha nacional inédita nos Jogos Escolares Brasileiros

João Henrique Domingues Naide representou Santo Antônio da Platina e o Paraná em Brasília e se tornou o primeiro platinense a disputar a principal competição escolar do país

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
21/09/2026 às 14h56
Atleta da região conquista medalha nacional inédita nos Jogos Escolares Brasileiros
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O atleta João Henrique Domingues Naide, estudante da Escola Estadual Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, conquistou uma medalha nacional nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), disputados em Brasília (DF). O resultado coloca o jovem entre os destaques da competição e marca um feito inédito para o município do Norte Pioneiro.

João se tornou o primeiro atleta da história de Santo Antônio da Platina a participar de uma edição dos Jogos Escolares Brasileiros, principal competição estudantil do país. A conquista da medalha amplia a presença do município em eventos esportivos de nível nacional e reforça o desempenho de atletas da região em competições escolares.

Durante a disputa em Brasília, o platinense realizou duas lutas. Na fase semifinal, acabou sofrendo uma lesão que o impediu de avançar para a decisão da categoria. Mesmo sem disputar a final, o desempenho garantiu ao atleta uma medalha nacional.

O resultado é fruto do trabalho desenvolvido pela Equipe Gilberto Taekwondo | ATKDNorpi, que atua na formação de atletas em Santo Antônio da Platina e em municípios da região. A equipe tem acumulado participações e conquistas em competições oficiais do calendário esportivo escolar do Paraná.

A trajetória da modalidade no município inclui resultados expressivos nos últimos anos. Em 2014, antes da inclusão do taekwondo nos Jogos Escolares Brasileiros, o atleta Ronaldo Jacob tornou-se o primeiro representante de Santo Antônio da Platina a conquistar uma medalha de ouro em uma fase final dos jogos escolares.

Desde então, atletas ligados à equipe vêm conquistando medalhas em diferentes competições estaduais, incluindo os Jogos Escolares do Paraná nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, além dos Jogos da Juventude.

Na classificação geral do taekwondo masculino dos Jogos Escolares Brasileiros, a delegação do Paraná encerrou a participação na terceira colocação, resultado que colocou o estado entre os principais destaques da competição nacional.

São jovens em ascensão, atletas convocados para seleções e nomes que já levaram pequenas cidades da região a pódios internacionais. Foto: Divulgação
CASA DE CAMPEÕES Há 5 dias

Norte Pioneiro: o celeiro de campeões das artes marciais

Do karatê ao jiu-jítsu, atletas de pequenas cidades da região acumulam medalhas em competições estaduais, nacionais e internacionais e mostram que o talento vai muito além dos grandes centros

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
ESPORTES Há 2 semanas

Jovem zagueiro do Norte Pioneiro assina contrato com o Palmeiras

Matheus Venzel, de Bandeirantes, foi anunciado como novo atleta das categorias de base do clube paulista após trajetória em projetos de formação e passagem pelo PSTC

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ESPORTES Há 3 semanas

Norte Pioneiro vai sediar pela primeira vez a final do Campeonato Paranaense de Skate

Competição será realizada no município de Santo Antônio da Platina entre nos dias 19 e 20 de setembro

 A bola começa a rolar nesta segunda-feira (31) para a Copa Comércio de Futsal 2026, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação
A BOLA VAI ROLAR Há 3 semanas

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz

Oito equipes entram na disputa pelo título; rodada de abertura terá dois confrontos do Grupo A no Ginásio Betão

 Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 4 semanas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos

Delegação brazense conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze em competição que reuniu cerca de 800 atletas em Cascavel

Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 2 minutos

Atleta da região conquista medalha nacional inédita nos Jogos Escolares Brasileiros
OBRAS AVANÇAM Há 17 minutos

Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia
ALERTA DE TEMPESTADE Há 29 minutos

Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas
QUATRO PRESOS Há 1 hora

Venda ilegal de medicamentos para emagrecer termina com quatro presos no Norte Pioneiro
TV ASSEMBLEIA Há 1 hora

Arte e Cultura resgata acervo do fotógrafo Nego Miranda em site com quase 1.800 imagens

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados