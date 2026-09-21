Atleta da região conquista medalha nacional inédita nos Jogos Escolares Brasileiros

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O atleta João Henrique Domingues Naide, estudante da Escola Estadual Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, conquistou uma medalha nacional nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), disputados em Brasília (DF). O resultado coloca o jovem entre os destaques da competição e marca um feito inédito para o município do Norte Pioneiro.

João se tornou o primeiro atleta da história de Santo Antônio da Platina a participar de uma edição dos Jogos Escolares Brasileiros, principal competição estudantil do país. A conquista da medalha amplia a presença do município em eventos esportivos de nível nacional e reforça o desempenho de atletas da região em competições escolares.

Durante a disputa em Brasília, o platinense realizou duas lutas. Na fase semifinal, acabou sofrendo uma lesão que o impediu de avançar para a decisão da categoria. Mesmo sem disputar a final, o desempenho garantiu ao atleta uma medalha nacional.

O resultado é fruto do trabalho desenvolvido pela Equipe Gilberto Taekwondo | ATKDNorpi, que atua na formação de atletas em Santo Antônio da Platina e em municípios da região. A equipe tem acumulado participações e conquistas em competições oficiais do calendário esportivo escolar do Paraná.

A trajetória da modalidade no município inclui resultados expressivos nos últimos anos. Em 2014, antes da inclusão do taekwondo nos Jogos Escolares Brasileiros, o atleta Ronaldo Jacob tornou-se o primeiro representante de Santo Antônio da Platina a conquistar uma medalha de ouro em uma fase final dos jogos escolares.

Desde então, atletas ligados à equipe vêm conquistando medalhas em diferentes competições estaduais, incluindo os Jogos Escolares do Paraná nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, além dos Jogos da Juventude.

Na classificação geral do taekwondo masculino dos Jogos Escolares Brasileiros, a delegação do Paraná encerrou a participação na terceira colocação, resultado que colocou o estado entre os principais destaques da competição nacional.