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Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia

Obras avançam significativamente entre Jacarezinho e Cambará, e o trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução. Nova etapa começa a transformar a rodovia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
21/09/2026 às 14h41
Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia
O trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução e as equipes da concessionária iniciam agora uma importante etapa: a pavimentação. Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

As obras de duplicação realizadas pela EPR Litoral Pioneiro na BR-369 avançam significativamente entre Jacarezinho e Cambará, no Norte Pioneiro. O trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução e as equipes da concessionária iniciam agora uma importante etapa: a pavimentação, que conta ainda com relevante fator ambiental com o uso do asfalto-borracha – massa asfáltica que tem em sua composição pneus reciclados.

O trabalho de pavimentação é realizado em diferentes fases. Após a terraplanagem e preparação da área onde serão construídas as novas faixas da rodovia é iniciada a aplicação de camadas de materiais que compõem a pista: a sub-base e a base. Esta é a fase atual dos trabalhos e, após concluída, será aplicado o pavimento, ação prevista para os próximos meses.

“Estamos em uma etapa importante da duplicação da BR-369 e sabemos da relevância deste trecho para as comunidades da região e para todo o Paraná. A concessionária segue com foco na eficiência do trabalho e na segurança de colaboradores e usuários”, afirma o gerente de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, André Barreto.

O material utilizado pela concessionária na pavimentação da BR-369 é o asfalto-borracha, que garante mais resistência à rodovia. Este tipo de asfalto conta em sua composição com a adição de borracha reciclada de pneus. “É uma matéria-prima que agrega na eficiência das rodovias e contribui com o meio ambiente uma vez que pneus descartados ganham nova funcionalidade, evitando o descarte indevido”, comenta Barreto. A estimativa é que sejam utilizados na duplicação da BR-369 cerca de 30 mil pneus reciclados. O material também está em uso nas obras de ampliação da BR-277 e da BR-153.

O processo de preparação da massa asfáltica é realizado nas usinas fornecedoras. A borracha é separada dos aços dos pneus e depois de moída é incorporada ao ligante que compõe a massa asfáltica, produzindo um material beneficiado e de melhor qualidade. O asfalto é então adquirido pela concessionária, que aplica nas novas faixas da rodovia e nas demais obras de pavimentação realizadas nos 605 quilômetros sob sua administração.

Duplicação

A ampliação da BR-369 entre Jacarezinho e Cambará contempla faixas adicionais em 18 quilômetros da rodovia, criação de 4 retornos – dois deles no trecho urbano de Cambará, uma ponte sobre o Rio Alambari, no km 19, e a criação de dois viadutos, nos km 17 e no km 22, este último que fará conexão com a PR-431.

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