Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Os trabalhos realizados nesta sexta-feira (18) para descobrir a origem das rachaduras e do afundamento na Rua dos Expedicionários, no Centro de Wenceslau Braz, começaram a revelar indícios do que pode ter provocado o problema. Durante as escavações, foi encontrada uma grande quantidade de água represada abaixo do solo.

A principal hipótese neste momento é de que a água tenha se acumulado sob a superfície, formando uma espécie de “bolsa” subterrânea. Com o terreno encharcado, a terra pode ter perdido sustentação e cedido, provocando os danos observados no pavimento, na calçada e nos imóveis próximos.

As chuvas registradas nos últimos dias aparecem como uma possível origem desse acúmulo. No entanto, ainda será necessário identificar como a água chegou ao ponto onde ficou represada e se existem outros fatores envolvidos.

Apesar dos indícios encontrados durante a escavação, a causa das rachaduras ainda não foi confirmada oficialmente. Os trabalhos continuam para verificar a origem da água e avaliar as condições do solo.