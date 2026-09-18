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Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz

Escavações encontraram grande quantidade de água formando uma espécie de “bolsa” subterrânea; hipótese é de que acúmulo tenha comprometido o terreno, mas causa ainda não foi confirmada oficialmente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/09/2026 às 14h49
Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz
Escavações mostram primeiros indícios. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Os trabalhos realizados nesta sexta-feira (18) para descobrir a origem das rachaduras e do afundamento na Rua dos Expedicionários, no Centro de Wenceslau Braz, começaram a revelar indícios do que pode ter provocado o problema. Durante as escavações, foi encontrada uma grande quantidade de água represada abaixo do solo.

A principal hipótese neste momento é de que a água tenha se acumulado sob a superfície, formando uma espécie de “bolsa” subterrânea. Com o terreno encharcado, a terra pode ter perdido sustentação e cedido, provocando os danos observados no pavimento, na calçada e nos imóveis próximos.

As chuvas registradas nos últimos dias aparecem como uma possível origem desse acúmulo. No entanto, ainda será necessário identificar como a água chegou ao ponto onde ficou represada e se existem outros fatores envolvidos.

Apesar dos indícios encontrados durante a escavação, a causa das rachaduras ainda não foi confirmada oficialmente. Os trabalhos continuam para verificar a origem da água e avaliar as condições do solo.

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