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É fake notícia de que Wenceslau Braz está “partindo ao meio”

Publicação que circula nas redes sociais afirma que rachaduras teriam avançado para outra rua da cidade; informação é falsa e tem causado medo entre moradores

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA RADAÇÃO
18/09/2026 às 13h18 Atualizada em 18/09/2026 às 13h31
É fake notícia de que Wenceslau Braz está “partindo ao meio”
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma publicação que começou a circular nas redes sociais e em grupos de WhatsApp nesta sexta-feira (18) tem causado preocupação e medo entre moradores de Wenceslau Braz. O conteúdo afirma que a cidade estaria “partindo ao meio” e que as rachaduras registradas nas proximidades da Praça da Matriz teriam avançado para outra rua. A informação é falsa.

Na postagem, uma página afirma: “Alerta da Defesa Civil em Wenceslau Braz/PR: a cidade começa se partir ao meio, tudo começou nas redondezas da praça matriz e hoje a rachadura já está tomando conta da rua da Caixa Econômica Federal”.

A publicação ainda utiliza uma imagem de uma grande rachadura no asfalto acompanhada da frase “Wenceslau Braz corre sério risco de partir ao meio!”. O conteúdo, tratado como uma brincadeira, ganhou repercussão e passou a ser compartilhado em grupos de mensagens.

A postagem tem provocado reações diferentes entre os moradores. Enquanto algumas pessoas demonstraram preocupação acreditando que um novo problema havia surgido na cidade, outras se revoltaram ao perceber que se tratava de uma informação falsa em meio a uma situação que realmente exige atenção.

O que realmente está acontecendo

Até o momento, o problema registrado está na região da Rua dos Expedicionários, próximo à Praça da Matriz. Rachaduras e sinais de afundamento foram identificados no pavimento, na calçada e em imóveis do trecho.

A situação mais preocupante envolve a Casa do Agricultor, onde as rachaduras aumentaram significativamente. Na manhã desta sexta-feira, a prefeitura começou a abrir a calçada para tentar identificar o que está acontecendo abaixo do solo.

Durante o início dos trabalhos, porém, a estrutura do estabelecimento começou a apresentar estalos. Como funcionários ainda estavam dentro do imóvel terminando a retirada de mercadorias, móveis e outros materiais, as equipes interromperam a intervenção diante do risco de desmoronamento.

Os servidores municipais passaram, então, a auxiliar os funcionários na retirada dos objetos para que o imóvel pudesse ser desocupado.

A previsão é que os trabalhos sejam retomados após o almoço desta sexta-feira, quando as equipes devem continuar a abertura do local em busca da origem das rachaduras.

Causa ainda é investigada

Ainda não existe uma conclusão sobre o que provocou o problema. Entre as possibilidades verificadas estão danos na rede de drenagem pluvial, uma antiga estrutura de captação existente na região e, com menor possibilidade, alguma movimentação do solo.

As respostas devem surgir conforme os trabalhos avancem e seja possível avaliar as condições abaixo da calçada e do pavimento.

Até que haja uma conclusão, a orientação é para que a população evite se aproximar da área afetada e tenha cuidado ao compartilhar conteúdos sobre o caso.

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