Estrutura estala e risco de desabamento interrompe trabalhos em área com rachaduras em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A situação envolvendo as rachaduras e o afundamento do solo no Centro de Wenceslau Braz ganhou um novo capítulo na manhã desta sexta-feira (18). Durante os trabalhos realizados pela prefeitura para tentar identificar a origem do problema, a estrutura da Casa do Agricultor começou a apresentar estalos, aumentando o risco de um possível desabamento do imóvel.

Diante da situação, os trabalhos de abertura da calçada foram interrompidos por segurança. As equipes que atuavam no local passaram a auxiliar os funcionários do estabelecimento, que ainda trabalham na retirada de produtos, móveis e outros materiais que permaneciam dentro do imóvel.

A prioridade neste momento é concluir a retirada dos objetos sem colocar trabalhadores e funcionários em risco.

A prefeitura havia iniciado a abertura da calçada nas primeiras horas da manhã para verificar o que está acontecendo abaixo do solo. Entre as possibilidades analisadas estão danos na rede de drenagem pluvial e problemas relacionados a uma antiga estrutura de captação existente na região. Uma eventual movimentação do solo também está entre as hipóteses, embora seja considerada uma possibilidade menor neste momento.

Ainda não existe confirmação sobre o que provocou as rachaduras, os afundamentos e os danos observados nos últimos dias.

A Casa do Agricultor está entre os imóveis diretamente atingidos. O estabelecimento funciona há cerca de 30 anos no local e já havia sido orientado a desocupar o prédio devido aos riscos apresentados pela estrutura.

Com os estalos registrados durante a intervenção desta sexta-feira, a situação passou a exigir ainda mais cautela. Somente após a retirada dos materiais e uma nova avaliação das condições de segurança deverá ser definido como os trabalhos de investigação poderão prosseguir.

A orientação continua sendo para que moradores e curiosos não se aproximem da área afetada. O trecho permanece sob acompanhamento enquanto as equipes avaliam quais serão os próximos procedimentos.

A causa do problema segue desconhecida e dependerá das análises e intervenções realizadas no local.