Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um acidente envolvendo um caminhão da prefeitura de Wenceslau Braz foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Ney Braga. O veículo teria perdido os freios enquanto trafegava pela Rua Sebastião Pereira e acabou atingindo uma residência.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 09h. O caminhão seguia pela via quando, por circunstâncias que ainda deverão ser apuradas, teria apresentado uma falha no sistema de freios. Sem conseguir parar o veículo, o motorista acabou atingindo uma casa localizada na rua.

O impacto causou danos à residência, mas a extensão dos prejuízos ainda não foi informada oficialmente. Até o momento, também não há confirmação sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

Novas informações sobre o acidente, incluindo a existência de vítimas, os danos provocados na residência e as causas da possível falha mecânica, devem ser confirmadas ao longo do dia.

A Folha acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada assim que novas informações oficiais forem divulgadas.