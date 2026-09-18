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Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Ney Braga; veículo atingiu uma residência e, até o momento, não há informações sobre feridos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/09/2026 às 11h17
Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz
Acidente aconteceu por volta das 09h. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um acidente envolvendo um caminhão da prefeitura de Wenceslau Braz foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Ney Braga. O veículo teria perdido os freios enquanto trafegava pela Rua Sebastião Pereira e acabou atingindo uma residência.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 09h. O caminhão seguia pela via quando, por circunstâncias que ainda deverão ser apuradas, teria apresentado uma falha no sistema de freios. Sem conseguir parar o veículo, o motorista acabou atingindo uma casa localizada na rua.

O impacto causou danos à residência, mas a extensão dos prejuízos ainda não foi informada oficialmente. Até o momento, também não há confirmação sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

Novas informações sobre o acidente, incluindo a existência de vítimas, os danos provocados na residência e as causas da possível falha mecânica, devem ser confirmadas ao longo do dia.

A Folha acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada assim que novas informações oficiais forem divulgadas.

Foto: Divulgação
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