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Pai salva o filho de ser espancado até a morte no Norte Pioneiro

Caso aconteceu em Santa Mariana e vítima foi encaminhada ao hospital em estado grave

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 09h10
Pai salva o filho de ser espancado até a morte no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SANTA MARIANA - Um homem teve ferimentos graves após ser espancado por quatro pessoas na noite do domingo (20). A situação foi registrada no município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro, e a vítima foi salva pelo pai.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal com vítima em estado grave. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Santos Dumont, no bairro Panema, para averiguar a situação.

No local, o pai da vítima informou aos policiais que seu filho já havia sido levado ao hospital. Indagado sobre a situação, o homem passou a relatar que estava em sua casa quando ouviu gritos pedindo socorro. Ao sair na varanda, se deparou com três homens e uma mulher agredindo seu filho com pedaços de pau e blocos de concreto. Ainda segundo o solicitante, as agressões só pararam quando ele disse que havia chamado a polícia, momento em que os suspeitos deixaram o local.

Devido aos ferimentos, a vítima foi socorrida e encaminhada de ambulância até o hospital. Em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que o paciente estava internado com ferimentos graves.

Frente aos fatos, a equipe da PM realizou diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado.

O caso segue sendo investigado.

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