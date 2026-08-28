Homem de 29 anos é preso após bater na própria sogra em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 29 anos foi preso acusado de agredir a própria sogra e provocar diversos ferimentos na vítima em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), após a Justiça decretar a prisão preventiva do investigado.

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De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem é investigado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima é mãe da esposa do suspeito.

Conforme as informações divulgadas pela corporação, a mulher sofreu diversos ferimentos em decorrência das agressões. Até o momento, porém, não foram revelados detalhes sobre as circunstâncias que teriam motivado o episódio, nem quando exatamente as agressões aconteceram.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Jacarezinho, que reuniu elementos durante o inquérito e solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

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“Diante dos elementos reunidos no inquérito policial, foi representado pela prisão preventiva do investigado. A medida foi deferida pela Vara Criminal de Jacarezinho”, explicou o delegado Tristão Borborema.

Com a ordem judicial expedida, os policiais iniciaram diligências para localizar o investigado. Ele foi encontrado por volta das 17h desta quinta-feira, no bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva e conduziram o homem para a realização dos procedimentos de polícia judiciária.

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Na sequência, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

A Polícia Civil não divulgou a identidade do suspeito nem informações sobre o atual estado de saúde da vítima.