“Faz 30 anos que estamos aqui”: rachaduras obrigam comerciante a deixar imóvel no Centro de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O primeiro sinal parecia um problema comum. No fim do expediente de segunda-feira (14), funcionários da Casa do Agricultor, no Centro de Wenceslau Braz, perceberam que a porta do estabelecimento estava mais baixa do que o normal. A fechadura já não encaixava.

Sem rachaduras aparentes naquele momento, o proprietário, Valdir Alves, improvisou uma maneira de manter a loja fechada. No dia seguinte, porém, ficou evidente que alguma coisa estava acontecendo com o imóvel.

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Na manhã de terça-feira (15), uma longa rachadura havia surgido na parede acima da entrada. A partir daí, as fissuras começaram a se espalhar e aumentar. Dois dias depois, nesta quinta-feira (17), o cenário levou a Defesa Civil a orientar a retirada das pessoas e mercadorias do estabelecimento diante do risco apontado para a estrutura.

A Casa do Agricultor está instalada há cerca de 30 anos no mesmo endereço e foi, até agora, o estabelecimento mais afetado pelo problema que atingiu uma quadra da Rua Expedicionário, nas proximidades da Praça da Igreja Matriz.

De uma porta emperrada a grandes rachaduras

O avanço dos danos aconteceu em questão de dias. Além das fissuras nas paredes, na terça-feira houve vazamento de água e o estabelecimento ficou alagado. Posteriormente, rachaduras também apareceram no pavimento em frente ao imóvel, aumentando a preocupação sobre o que poderia estar acontecendo na região.

Nesta quinta-feira, algumas fissuras no prédio já apresentavam aberturas consideráveis. Funcionários começaram então a retirar rações, acessórios e outras mercadorias comercializadas no local.

Rachadura na Casa do Agricultor. Foto: Divulgação

A orientação da Defesa Civil, segundo Valdir, é para que o imóvel seja desocupado o mais rapidamente possível devido ao risco de desmoronamento.

Para o comerciante, a situação significa deixar não apenas o endereço da empresa, mas um imóvel próprio onde construiu décadas de atividade comercial.

“Faz 30 anos que estamos aqui. É o nosso ganha-pão, e agora teremos que mudar daqui”, relatou à Folha.

Valdir já procura outro ponto comercial em Wenceslau Braz para transferir a Casa do Agricultor e tentar manter o funcionamento da empresa. Embora a Casa do Agricultor apresente os danos mais expressivos identificados pela reportagem, ela não é o único estabelecimento afetado.

A Folha apurou que rachaduras também apareceram em imóveis próximos, incluindo a Tend'Tudo e o Restaurante do Zezinho. Além das edificações, foram identificadas fissuras no asfalto e sinais de afundamento no pavimento e nas calçadas.

Calçada em frente à Casa do Agricultor. Foto: Divulgação

O trecho afetado fica na Rua Expedicionário, entre as ruas Paraná e Santos Dumont, em uma das áreas mais movimentadas do Centro de Wenceslau Braz.

Diante da situação, a prefeitura interditou o trecho da via para a circulação de veículos nesta quinta-feira.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial de interdição completa dos demais estabelecimentos situados na área afetada.

O que está acontecendo no Centro de Wenceslau Braz?

Essa é justamente a pergunta que permanece sem resposta. Até a tarde desta quinta-feira, não havia uma causa oficialmente determinada para o aparecimento das rachaduras e o afundamento registrado na região.

Entre as hipóteses que deverão ser investigadas estão possíveis problemas envolvendo água no subsolo, os efeitos das chuvas intensas registradas nos últimos dias e eventuais condições preexistentes do terreno ou da infraestrutura subterrânea. Neste momento, entretanto, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada como responsável pelos danos.

Asfalto também apresentou rachaduras. Foto: Divulgação

O fato de as fissuras terem aparecido em diferentes imóveis, além do asfalto e das calçadas, ampliou a necessidade de uma avaliação técnica da área.

Engenheiros avaliam próximos passos

Durante a tarde desta quinta-feira, engenheiros da prefeitura, representantes do município e da Defesa Civil e técnicos da Sanepar se reuniram para analisar a situação e definir quais medidas deverão ser tomadas.

As avaliações devem ajudar a determinar a extensão do problema, eventuais riscos para outras edificações e quais procedimentos serão necessários para identificar sua origem.