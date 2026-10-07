07 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Carreta Rosa

A Carreta Rosa começou os atendimentos nesta terça-feira (6) em Guarapuava, com serviços voltados à saúde da mulher. A unidade oferece exames preventivos e ações de cuidado, com foco especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Os atendimentos integram a programação do Outubro Rosa no município. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar o acompanhamento preventivo.

Pessoa idosa

O Sesc Paraná promove em outubro a Semana da Pessoa Idosa, com atividades em 35 unidades do Estado. A programação reúne ações de saúde, esporte, lazer, cultura, assistência e turismo para pessoas com 60 anos ou mais. Também estão previstas oficinas, rodas de conversa, palestras, passeios, atividades recreativas e bailes. A iniciativa busca estimular a autonomia, fortalecer vínculos e ampliar a participação social da população idosa.

Bioinsumos

Cooperativas paranaenses avançam na fabricação própria de bioinsumos, mercado que movimentou cerca de R$ 7 bilhões em 2025. A Coopavel inaugurou, em Cascavel, uma indústria com capacidade para produzir até 1 milhão de litros por ano. A Cocamar também entrou no setor, com produção da Viridian Bio em Paranavaí. Os produtos utilizam microrganismos para auxiliar na nutrição das plantas e no controle de pragas e doenças.

Transição

O governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou que fará uma transição de governo de forma responsável para Sérgio Moro (PL). Moro foi eleito governador do Paraná no primeiro turno, com 50,10% dos votos válidos. Ratinho Junior disse que a atual gestão trabalhará para que a mudança de governo ocorra da melhor forma possível. Com a posse no Executivo, Moro deixará o Senado, e o suplente Luis Felipe Cunha (União) assumirá o mandato até 2031.

Eleições tranquilas

O primeiro turno das Eleições 2026 transcorreu de forma pacífica no Paraná, segundo o TRE-PR. Foram registradas 83 ocorrências, com 26 encaminhamentos, dois flagrantes e 24 prisões durante o domingo (4). Das 30.174 urnas utilizadas nos 4.841 locais de votação, 239 precisaram ser substituídas por equipamentos de contingência. O segundo turno será realizado em 25 de outubro; quem não votou no primeiro turno pode participar normalmente da nova votação.

Semana de instabilidade

O Paraná terá uma semana marcada por chuva e forte variação das temperaturas, segundo o Simepar. Na quarta (7), as máximas se aproximam dos 30°C e, na quinta (8), podem superar essa marca em várias cidades. Uma nova frente fria deve aumentar novamente o risco de tempestades entre quinta e sexta-feira (9).

Risco de alagamentos

O Cemaden aponta alta possibilidade de eventos hidrológicos na região de Curitiba nesta terça-feira (6), devido à previsão de chuva moderada a forte. O cenário pode provocar enxurradas, alagamentos urbanos, extravasamento de canais e inundações em pequenas bacias. Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Cascavel aparecem com risco moderado para ocorrências relacionadas às chuvas. Na região de Curitiba, também há risco moderado de deslizamentos pontuais em áreas suscetíveis.

Apoios

Sandro Alex (PSD) e o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), declararam nesta segunda-feira (5) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno presidencial. Sandro afirmou que participará da campanha e, nos próximos meses, retomará o mandato de deputado federal em Brasília. Pimentel anunciou sua posição pelas redes sociais e declarou que também trabalhará pela candidatura do senador. O segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) será realizado em 25 de outubro.

Quase 17 mil vagas

O Paraná começa a semana com 16.825 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador. A Região Metropolitana de Curitiba concentra 5.163 oportunidades, seguida por Cascavel (2.966) e Campo Mourão (2.676). Foz do Iguaçu aparece na sequência, com 1.743 vagas disponíveis. Alimentador de linha de produção lidera as ofertas no Estado, com 3.918 postos abertos.

Confiança em queda

A confiança dos empresários do comércio paranaense caiu 3,3% em setembro e ficou em 95,2 pontos, na zona de pessimismo. Apesar do recuo mensal, o índice está 5,5% acima de setembro de 2025, segundo CNC e Fecomércio PR. Entre empresas com mais de 50 empregados, a confiança avançou 14,2% no mês e chegou a 126,5 pontos. Para 82,7% dos entrevistados, as condições atuais da economia brasileira pioraram.

Irregularidades

Estudo do NetLab/UFRJ identificou anúncios político-eleitorais irregulares em plataformas digitais durante o primeiro turno das eleições, no domingo (4). Foram encontrados 568 anúncios na Meta, além de ocorrências no Kwai e no Google, período em que o impulsionamento de propaganda eleitoral estava proibido. O levantamento também apontou recomendações de vídeos de candidatos pelo TikTok e YouTube durante a votação. As plataformas citadas afirmaram que adotaram medidas para cumprir a legislação eleitoral e proteger a integridade do processo.

Mais mulheres

A bancada feminina no Congresso será a maior da história a partir de 2027. Na Câmara, foram eleitas 109 mulheres, ante 90 em 2022, crescimento de 21%; elas ocuparão 21% das 513 cadeiras. Para o Senado, 12 mulheres conquistaram vagas nas eleições deste ano, e a Casa passará a ter 18 senadoras. Apesar do avanço, as mulheres continuarão sendo minoria nas duas Casas do Legislativo federal.