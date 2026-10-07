Ex-apresentadora de jornal é condenada à prisão perpétua por matar a própria mãe a facadas nos EUA

A ex-apresentadora de telejornal da Fox 2 Angelynn Mock, de 48 anos, foi condenada à prisão perpétua nesta segunda-feira (5) por matar a própria mãe a facadas em 31 de outubro de 2025, em Wichita, no Kansas (EUA).

Conhecida como Angie, ela admitiu ter matado a mãe, Anita Avers, de 80 anos, na manhã de Halloween de 2025. A confissão ocorreu durante o julgamento, em agosto deste ano, nos Estados Unidos.

Ex-apresentadora é condenada à prisão perpétua por matar a própria mãe

Nesta segunda-feira, durante uma audiência agendada, o juiz Jeffrey Goering sentenciou Angelynn à prisão perpétua pelo assassinato da própria mãe. A justiça americana definiu que a ex-apresentadora pode pedir liberdade condicional depois de cumprir 25 anos de encarceramento.

Como aconteceu o assassinato

A informação divulgada pelo Departamento de Polícia do Condado de Sedgwick é que agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão com “arma branca””,” em uma residência na manhã de 31 de outubro de 2025.

Policiais encontraram Angelynn Mock do lado de fora da residência com cortes nas mãos. A idosa Anita Avers foi encontrada dentro da casa, inconsciente em sua cama, com múltiplas facadas pelo corpo. Anita foi levada ao hospital, mas não resistiu.

Foi encontrado na cena do crime quatro facas e um ralador cobertos de sangue. Inicialmente, Angelynn alegou legítima defesa, mas declarou-se culpada pelo assassinato da mãe em agosto desse ano, declarando que acreditava, naquele momento, que a mãe era o “diabo”.

Ex-apresentadora de telejornais nos EUA

Angellyn Mock trabalhava em uma empresa de software de gerenciamento de dados, na área de vendas, na época do crime. Porém, a ex-apresentadora era conhecida por sua carreira como repórter esportiva e pelo trabalho como repórter na Fox 2, em St. Louis, Missouri, entre 2011 e 2015.

Ela também teve passagem pela KOKH, afiliada da Fox em Oklahoma.

Fonte original Portal Banda B.