Rua no Centro de Wenceslau Braz é interditada após rachaduras no asfalto e imóveis

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, interditou nesta quinta-feira (17) um trecho da Rua Expedicionário, uma das principais vias do Centro da Cidade. A decisão foi adotada após um afundamento de solo causar rachaduras e trincas no asfalto e também em imóveis situados no local. Alguns comércios foram interditados até o fim da avaliação sobre o que aconteceu e se há risco de desabamento.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o trecho da Rua Expedicionário que passa pela Praça da Igreja Matriz, no Centro, foi interditado para circulação de veículos após a pavimentação apresentar rachaduras. Além disso, também houve afundamento do solo e várias trincas apareceram em imóveis que ficam entre a Rua Paraná e Rua Santos Dumont.

O vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, esteve no local acompanhando a avaliação da situação. “Apareceram várias trincas nos imóveis que ficam nessa quadra e também no pavimento. Diante disso, o trecho da rua aqui foi interditado para o trânsito de veículos para evitar maiores problemas. Nós acionamos as equipes da Sanepar e da Defesa Civil para avaliar o que pode ter acontecido, porque é uma situação que afetou vários imóveis aqui”, comentou.

Antônio Roberto de Souza, o Tigrão, responsável pela Defesa Civil no município “Acreditamos que possa ter ocorrido um trabalhar do terreno promovendo um afundamento de terra que acabou danificando o pavimento da rua e também a estrutura destes imóveis. Já foram realizadas as primeiras vistorias e seguimos trabalhando para verificar o que está acontecendo e o que será feito”, explicou.

A situação chamou a atenção de quem passou pelo local na manhã desta quinta-feira. Moradores e comerciantes que residem nos imóveis comentaram nunca ter presenciado ou notado algo deste tipo. Em alguns imóveis, as rachaduras apresentam buracos com frestas que cabem uma mão.

Devido a situação, alguns comércios foram interditados e a Rua Expedicionário entre a Santos Drumont e a Paraná segue fechada para o fluxo de veículos até que a situação do local seja avaliada pelas equipes técnicas. Por ora, o episódio também não foi associado as chuvas intensas dos últimos dias.