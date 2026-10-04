Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro vencem em Wenceslau Braz

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, fez uma dobradinha com os candidatos do PL para presidência da República e governo do Paraná. Após a apuração de 100% das urnas Flávio Bolsonaro conquistou 62,9% dos votos, enquanto Sérgio Moro ficou com 47,1% dos votos.

Ao todo, o município contabilizou o total de 10.059 votos válidos, 515 em branco e 490 nulos. Deste total, o candidato Flávio Bolsonaro conquistou 6.708 votos contra 3.166 do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já na disputa para o governo do Paraná, o candidato Sérgio Moro conquistou 4.744 votos contra 3.397 do candidato do PSD Sandro Alex e 1.815 votos do candidato Requião Filho do PDT.