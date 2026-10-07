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Pinhalão lidera votação de candidatos apoiados pelo prefeito e reforça força política de Vanzeli

Município registrou os maiores percentuais entre as cidades analisadas para Sandro Alex, Luísa Canziani e Do Carmo, todos acima de 50%

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
07/10/2026 às 16h59 Atualizada em 07/10/2026 às 17h12
Pinhalão lidera votação de candidatos apoiados pelo prefeito e reforça força política de Vanzeli
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

PINHALÃO - O desempenho dos candidatos apoiados pelo prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo de Castro Vanzeli, se destacou entre os municípios do Norte Pioneiro analisados a partir dos resultados das eleições. Os números mostram que Pinhalão registrou os maiores percentuais de votação para os três candidatos apoiados pelo chefe do Executivo municipal nas disputas para governador, deputado federal e deputado estadual, em relação aos demais municípios da região.

Na eleição para o Governo do Paraná, Sandro Alex, candidato apoiado por Vanzeli, recebeu 2.288 votos em Pinhalão, alcançando 52,02% dos votos válidos. O percentual foi o maior registrado entre os municípios considerados no levantamento. Na sequência aparecem Jundiaí do Sul, com 51,82%, Figueira, com 43,76%, Japira, com 44%, e Tomazina, com 38,65%.

O resultado também se repetiu na disputa para a Câmara dos Deputados. Luísa Canziani, apoiada pelo prefeito de Pinhalão, recebeu 2.307 votos, o equivalente a 51% dos votos válidos no município. Novamente, o índice aparece como o maior entre as cidades analisadas. Figueira registrou o segundo melhor percentual, com 46,65%, seguida por Jundiaí do Sul, com 44,51%, Japira, com 40,37%, e Tomazina, com 37,36%.

Na disputa para deputado estadual, o desempenho foi ainda maior. Paulo Rogério do Carmo, conhecido como Do Carmo, recebeu 2.452 votos em Pinhalão, chegando a 54% dos votos válidos. O percentual coloca o município entre os maiores resultados do levantamento para candidatos apoiados diretamente por prefeitos.

Considerando os três cargos analisados, Pinhalão foi o único município em que os candidatos apoiados pelo prefeito ultrapassaram a marca de 50% dos votos válidos nas três disputas. O resultado chama atenção principalmente quando comparado aos percentuais registrados em outras cidades da região, onde os candidatos apoiados pelas administrações municipais tiveram desempenhos mais divididos.

Em Jacarezinho, por exemplo, os candidatos apoiados pelo grupo político local registraram percentuais de 26,09%, 32,47% e 22,73% nas três disputas. Em Santo Antônio da Platina, os índices foram de 23,07%, 11,72% e 9,93%. Já em Wenceslau Braz, os percentuais ficaram em 33,76%, 7,31% e 6,15%. Em Siqueira Campos, os candidatos apoiados alcançaram 32,78%, 6,33% e 7,32%.

O desempenho de Pinhalão coloca o município em posição de destaque no levantamento e evidencia a força eleitoral obtida pelos candidatos escolhidos por Luiz Eduardo Vanzeli e a confiança de mais da metade da população no chefe do Executivo. O prefeito venceu a eleição municipal de 2024 com 58,4% dos votos válidos e iniciou o atual mandato à frente do município.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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