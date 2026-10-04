Publicidade

Flávio Bolsonaro tem o dobro de votos de Lula em Wenceslau Braz; siga apuração

Candidato do PL aparece com 63,2% dos votos válidos contra 28,6% dos votos do atual presidente

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/10/2026 às 18h22 Atualizada em 04/10/2026 às 18h26
Flávio Bolsonaro tem o dobro de votos de Lula em Wenceslau Braz; siga apuração
Foto: Ilustrativa - Reprodução / Internet.

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Com um quarto das urnas contabilizadas no município de Wenceslau Braz, o candidato do PL a presidência da República, Flávio Bolsonaro, disparou com 65% dos votos contra 27,1% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao todo, sete das 48 sessões já foram finalizadas. O candidato do PL aparece com 2,857 votos conta 1.191 do candidato do PT. Escritor Augusto Cury, do Avante, e Ronaldo Caiado, do PSD, seguem com 2,6% e 2,1% respectivamente. Já o candidato Renan Santos, do Missão, tem 2,95%. Os outros candidatos não somaram 1%.

Para o governo do Estado, o candidato do PL Sérgio Moro tem 49,5% dos votos, enquanto Sandro Alex aparece com 32,4% dos votos e Requião filho com 17%. Os outros candidatos não somaram 1%.

A Folha segue acompanhando a votação no município e na região voto a voto.

Foto: Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro vencem em Wenceslau Braz

Candidato ao governo do Estado pelo PL conquistou 47,1% dos votos brazenses enquanto o candidato a presidência pelo mesmo partido somou 62,9% dos votos

 Imagens foram divulgadas na rede social da própria eleitora. Foto: Divulgação
GRAVOU O VOTO Há 6 horas

Eleitora de Wenceslau Braz grava voto para presidente dentro da cabine

Vídeo publicado nas redes sociais mostra tela da urna com o número 22 e, em seguida, o candidato Flávio Bolsonaro (PL); uso de celular na cabine de votação é proibido

 Movimento aumenta no Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná. Foto: Folha Extra
ELEIÇÕES 2026 Há 7 horas

Trégua na chuva faz público aumentar nos colégios eleitorais em Wenceslau Braz

Após manhã de chuva forte e pouco movimento, número de eleitores cresceu a partir das 11h e ficou ainda maior por volta das 14h30

 Telhado foi danificado pelos ventos. Fotos: Davi Martins/Folha Extra
RASTRO DE ESTRAGOS Há 3 dias

Ventos arrancam telhado do barracão do Pátio de Obras em Wenceslau Braz

Barracão onde ficam máquinas da prefeitura teve grande parte da cobertura danificada; cidade também registrou árvores derrubadas, acidente na PR-151 e bairros sem energia por mais de quatro horas

 Caminhão caiu em um barranco às margens da rodovia. Foto: Davi Martins/Folha Extra
EFEITOS DO TEMPORAL Há 3 dias

Árvore caída na pista provoca acidente em Wenceslau Braz

Motorista teria tentado desviar da árvore quando caiu em um barranco às margens da PR-151, trecho que liga a cidade à Santana do Itararé

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
DEFINIÇÃO Há 2 horas

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados