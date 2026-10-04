Flávio Bolsonaro tem o dobro de votos de Lula em Wenceslau Braz; siga apuração

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Com um quarto das urnas contabilizadas no município de Wenceslau Braz, o candidato do PL a presidência da República, Flávio Bolsonaro, disparou com 65% dos votos contra 27,1% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao todo, sete das 48 sessões já foram finalizadas. O candidato do PL aparece com 2,857 votos conta 1.191 do candidato do PT. Escritor Augusto Cury, do Avante, e Ronaldo Caiado, do PSD, seguem com 2,6% e 2,1% respectivamente. Já o candidato Renan Santos, do Missão, tem 2,95%. Os outros candidatos não somaram 1%.

Para o governo do Estado, o candidato do PL Sérgio Moro tem 49,5% dos votos, enquanto Sandro Alex aparece com 32,4% dos votos e Requião filho com 17%. Os outros candidatos não somaram 1%.

A Folha segue acompanhando a votação no município e na região voto a voto.