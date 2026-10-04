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Trégua na chuva faz público aumentar nos colégios eleitorais em Wenceslau Braz

Após manhã de chuva forte e pouco movimento, número de eleitores cresceu a partir das 11h e ficou ainda maior por volta das 14h30

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 14h56
Trégua na chuva faz público aumentar nos colégios eleitorais em Wenceslau Braz
Movimento aumenta no Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A trégua na chuva registrada na tarde deste domingo (4) aumentou o movimento de eleitores nos locais de votação de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Depois de uma manhã marcada por chuva forte e baixa presença do público, mais pessoas passaram a procurar as seções eleitorais ao longo do dia.

Durante as primeiras horas de votação, a chuva que atingia o município ajudou a deixar o movimento mais tranquilo nos principais colégios eleitorais. Poucas pessoas eram vistas chegando aos locais para votar, principalmente no início da manhã.

O cenário começou a mudar por volta das 11h. Mesmo com as condições do tempo ainda instáveis, a presença dos eleitores começou a aumentar e os locais de votação passaram a registrar uma circulação maior.

Já no início da tarde, com uma trégua mais prolongada da chuva, o movimento cresceu novamente. Por volta das 14h30, a reportagem observou um número significativamente maior de pessoas chegando aos colégios eleitorais em comparação com o registrado durante a manhã.

O aumento de eleitores nos colégios foi ainda mais perceptível no Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, um dos mais movimentados da cidade.

A mudança ficou perceptível principalmente nas entradas dos colégios de votação, com fluxo constante de eleitores aproveitando o período sem chuva para sair de casa e comparecer às urnas.

Apesar do aumento, a movimentação ocorre de maneira gradual ao longo deste domingo. A expectativa é de que mais eleitores aproveitem as últimas horas disponíveis para votar, especialmente caso a chuva continue dando trégua no município.

A votação começou às 08h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília. Quem chegar ao local de votação e estiver na fila até o horário de encerramento poderá exercer o direito ao voto.

Foto: Reprodução/Internet
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