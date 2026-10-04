Eleitora de Wenceslau Braz grava voto para presidente dentro da cabine

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma eleitora de Wenceslau Braz publicou em nas redes sociais, neste domingo (04), um vídeo mostrando o momento em que registrava seu voto para presidente dentro da cabine de votação.

A gravação foi publicada nos stories do perfil da própria eleitora. Nas imagens, é possível ver a tela da urna eletrônica inicialmente com os números “22” digitados. Na sequência, aparece o nome do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e a mensagem “GRAVANDO”, que aparece assim que o voto é confirmado.

Embora o conteúdo tenha sido divulgado pela própria eleitora nas redes sociais, é proibido entrar na cabine de votação portando celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. O aparelho deve ser deixado antes de o eleitor se dirigir à cabine.

Até o momento, não há informações sobre em qual local de votação de Wenceslau Braz o vídeo foi registrado. Também não há detalhes sobre como a eleitora conseguiu entrar na cabine com o celular ou se a gravação foi percebida pelos mesários responsáveis pela seção eleitoral.

Também não há, até a publicação desta matéria, informação sobre eventual registro de ocorrência relacionado ao episódio.

A proibição de equipamentos de gravação dentro da cabine busca preservar o sigilo do voto e impedir que imagens sejam utilizadas, por exemplo, como comprovação de voto.