Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Páginas
Fale conosco
Edição Impressa
Publicidade
ED 3527 - 08-10-2026
ED 3527 - 08-10-2026
Por:
Marcelo Aguiar
Fonte:
Redação
07/10/2026 às 17h53
Foto: Folha Extra.
ED 3526 - 06-10-2026
Há 2 dias
ED 3526 - 06-10-2026
ED 3526 - 06-10-2026
ED 3525 - 02-10-2026
Há 6 dias
ED 3525 - 02-10-2026
ED 3525 - 02-10-2026
ED 3524 - 01-10-2026
Há 1 semana
ED 3524 - 01-10-2026
ED 3524 - 01-10-2026
ED 3523 - 30-09-2026
Há 1 semana
ED 3523 - 30-09-2026
ED 3523 - 30-09-2026
ED 3522 - 29-09-2026
Há 1 semana
ED 3522 - 29-09-2026
ED 3522 - 29-09-2026
Publicidade
Últimas notícias
NOS EUA
Há 6 horas
Ex-apresentadora de jornal é condenada à prisão perpétua por matar a própria mãe a facadas nos EUA
ED 3527 - 08-10-2026
Há 6 horas
ED 3527 - 08-10-2026
FAMOSOS
Há 6 horas
Presa, Deolane Bezerra escreve para a mãe: “Peço que a senhora não desanime”
DENÚNCIA GRAVE
Há 6 horas
Professora de Santana do Itararé é denunciada por suposta agressão contra criança de 10 anos
ELEIÇÕES 2026
Há 7 horas
Pinhalão lidera votação de candidatos apoiados pelo prefeito e reforça força política de Vanzeli
Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
07 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
ADI-PR
Agricultura
Agronegócio
BRDE
Campos Gerais
Carros e Motos
Cidades
Colunistas
Curitiba
Ver todas
Municípios
Abatiá - PR
Andira - PR
Arapoti - PR
Assaí - PR
Bandeirantes - PR
Barra do Jacaré - PR
Carlópolis - PR
Congonhinhas - PR
Conselheiro Mairinck - PR
Ver todos
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
GIRO PARANÁ - ADI-PR
Isabella Sade
Oliveira Junior
Ver todos
Links
Fale conosco
Últimas notícias
Vídeos
Tabela de Preços
Política de Privacidade
Termos de Serviço
Ver todos
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados