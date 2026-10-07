Empresa inicia obras do asfalto na estrada do São Miguel em Wenceslau Braz

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Moradores e trabalhadores da zona rural de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, que utilizam a estrada que liga a rodovia PR092 ao bairro São Miguel já estão vivendo uma nova realidade. A partir desta segunda-feira (06), quem passa pelo local já se depara com máquinas e caminhões trabalhando nas obras de pavimentação da via. O investimento total do novo asfalto passa dos R$ 4 milhões.

A obra é um sonho antigo dos moradores do bairro São Miguel e região que agora está se tornando realidade. Ao todo, serão pavimentados seis quilômetros da estrada ligando o acesso da rodovia PR092 até o bairro rural. Para isso, serão investidos R$ 4,9 milhões em recursos provenientes de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Paraná.

A previsão para conclusão da obra, segundo o prefeito Luiz Carlos Vidal, é de até 90 dias a depender das condições climáticas. “O tão sonhado e prometido asfalto do São Miguel vai sair do Papel. O governador Ratinho Junior liberou o recurso e nós já assinamos o contrato. A empresa ganhadora já iniciou o preparo do solo e se o clima ajudar, os serviços podem ser concluídos em até três meses”, comentou.

Inicialmente, máquinas e operadores já estão trabalhando na estrada realizando a preparação do solo e fazendo o alargamento da estrada em pontos onde se faz necessário. Também estão sendo distribuídas pedras para que a base da via esteja pronta para receber o asfalto.

“Vai melhorar muito, pois aqui temos granjas, produção de tomate, lavouras. Precisamos utilizar caminhões grandes e quando chove muitos produtores tem dor de cabeça. Agora com o asfalto vai melhorar para os produtores e também para os moradores em geral”, comentou um morador do bairro.

Ainda segundo o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, a prefeitura tem um projeto de, até o fim do mandato, realizar também a pavimentação da área urbana do Patrimônio São Miguel e também de outros bairros rurais do município.