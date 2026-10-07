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Presa, Deolane Bezerra escreve para a mãe: “Peço que a senhora não desanime”

Solange Bezerra compartilhou nas redes sociais um registro da mensagem escrita à mão pela filha, que falou sobre saudade, força e o desejo de voltar para casa

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
07/10/2026 às 17h50
Presa, Deolane Bezerra escreve para a mãe: “Peço que a senhora não desanime”
Deolane Bezerra escreveu carta à mão da prisão para a mãe, Solange (Créditos: Reprodução Instagram @solangebezerraoficial e @deolane)

Deolane Bezerra tem feito diversas cartas para a família desde que foi presa, em maio deste ano. Nesta quarta-feira (7/10), sua mãe, Solange Bezerra, decidiu compartilhar uma nova mensagem da filha com seguidores no Instagram. No texto escrito à mão, a influenciadora e advogada abriu o coração ao falar sobre saudade, a distância da família e o desejo de reencontrar os parentes. “Sei que te vejo todas as semanas desde que estou aqui, mas confesso que quando a senhora vai embora eu sinto essa impotência enorme por ver a senhora sofrendo a cada cadeado que tranca”, escreveu Deolane em um dos trechos da carta.

Na sequência, a influenciadora e advogada demonstrou indignação com a situação que enfrenta e questionou: “Que vida é essa? Por que tantas maldades? Sei que essas são as nossas perguntas”. Apesar do momento, Deolane também tentou transmitir força à mãe e afirmou que continua enfrentando o que considera viver dificuldades.

Em outro trecho, a influenciadora e advogada falou sobre o impacto emocional provocado pela distância. “Eu preciso, eu necessito muito que a senhora continue persistindo, lutando e mantendo a fé”, escreveu. Deolane ainda ressaltou a importância do apoio recebido naquele período.

A carta termina com uma declaração carinhosa à mãe e a expectativa de que o momento difícil chegue ao fim. “Mãe, Deus é fiel, não é homem para que minta. Se Ele falou, tá falado”, escreveu Deolane, acrescentando que ama Solange e pedindo que ela continue firme.

Ao publicar a imagem da mensagem, a mãe da influenciadora e advogada se mostrou emocionada, e escreveu, usando também um emoji de choro: “Até quando, meu Deus?”. Solange ainda compartilhou mensagens recebidas de seguidores que demonstravam apoio à filha. Em uma delas, uma internauta afirmou acreditar que Deolane sairia da situação “mais forte” e pediu proteção divina. “Com certeza Deus está a lhe proteger”, respondeu a mãe.

Atualmente, Deolane segue presa preventivamente na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A influenciadora e advogada foi detida durante a Operação Vérnix, no dia 21 de maio deste ano, e se tornou ré em junho após a Justiça paulista aceitar denúncia por organização criminosa e lavagem de dinheiro, em um processo que apura uma suposta ligação financeira com o PCC. Segundo a investigação, empresas e movimentações financeiras atribuídas à influenciadora e advogada teriam sido utilizadas para ocultar recursos ilícitos. A defesa nega que ela integre organização criminosa ou tenha cometido os crimes imputados, e vem tentando revogar a prisão.

Fonte original Portal Leo Dias.

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