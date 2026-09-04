Acidente com micro-ônibus da saúde de Sengés deixa jovem ferido na PR-151

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um micro-ônibus da prefeitura de Sengés na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 19h40 desta quinta-feira (3), no km 214,2 da rodovia.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um micro-ônibus Mercedes-Benz 417 JI, da Prefeitura de Sengés, e uma Honda CG 160, com placas de Jaguariaíva.

Conforme o registro da ocorrência, o micro-ônibus era conduzido por um homem de 48 anos e seguia pela PR-151 no sentido Jaguariaíva–Sengés. Ao chegar ao km 214,2, o veículo se envolveu em uma colisão transversal com a motocicleta, que cruzava a pista.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento após o acidente e foi encaminhado ao Hospital de Jaguariaíva.

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O motorista do micro-ônibus não sofreu ferimentos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações de D'Ponta News.