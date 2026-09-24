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Morte de ex-servidor da prefeitura causa comoção em Salto do Itararé

Jair Anacleto da Silva tinha 60 anos e trabalhou como motorista da Saúde no município, além de jogar pelo Saltense FC

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/09/2026 às 11h25
Morte de ex-servidor da prefeitura causa comoção em Salto do Itararé
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Redação - Folha Extra

SALTO DO ITARARÉ - A morte de Jair Anacleto da Silva causou comoção entre moradores do município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. O falecimento aconteceu nesta quarta-feira (23) e causou comoção entre os moradores do município.

Conhecido popularmente como Jair Bala, trabalhou na prefeitura como motorista da área da Saúde onde por anos realizou o transporte de pacientes para hospitais de diferentes regiões do Estado.

Além do serviço do Executivo Municipal, Jair Bala também era amante do esporte e conhecido por atuar como lateral esquerdo do time Saltense Futebol Clube.

Segundo informações de familiares, Jair realizava tratamento contra um câncer e, infelizmente, não resistiu. Ele deixa um casal de filhos e quatro netos. A notícia da morte causou comoção entre amigos, familiares e moradores de Salto do Itararé.

O velório acontece na Capela Mortuária de Salto do Itararé, de onde o corpo sai as 14h00 para ser sepultado as 15h00 no Cemitério da Alemoa, em Siqueira Campos.

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