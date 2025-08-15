Estado seleciona mais 77 estudantes da região para intercâmbio internacional

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed) publicou nesta quarta-feira (13) o Edital nº 86/2025, convocando mais 1.401 estudantes classificados no processo seletivo do Programa Ganhando o Mundo 2026. Esta é a segunda convocação da edição, considerando a distribui as vagas entre os municípios, a pontuação obtida pelos alunos e priorizando alunos matriculados em colégios diferentes dos da primeira convocação. Entre os 1,4 mil estudantes selecionados, 77 são moradores do Norte Pioneiro e integram os Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Wenceslau Braz, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ibaiti.

Do NRE de Cornélio Procópio, o novo edital convocou 26 estudantes, sendo eles Kauan Santana Rodrigues, Lais Yuna Zamariam e João Pedro Manoel da Silva, da cidade de Assaí, Arthur Batista de Paula, Fernando Pascoal Brumm, Olivia Pascoal Brumm e Murilo Francisco Abdalla Bueno, de Bandeirantes.

Já na cidade de Congonhinhas, Adryan Gabriel dos Santos foi o único convocado neste edital. Em Cornélio Procópio, foram convocados Luana Bomfim Camilo, Rafaela Pitoli, Davi Gomes Pedotti, Lucas Gabriel Seugling Tamburussi, Nataly Kauane Coelho Vieira e Maria Theresa Trajano Olavo Pessoa Pereira.

Do município de Itambaracá, apenas Mariana Aparecida Braz Farias foi selecionada. Em Jataizinho, o programa convocou as alunas Rafaela Beatriz Barbosa da Silva e Mirella Mendes de Souza. Felipe Fernandes Pinhate, de Nova Santa Bárbara, Ruan Vitor Araujo dos Santos, de Nova América da Colina, e Maria Vitória Aparecida Moreira, de Santa Cecília do Pavão, também foram convocados.

Em São Jerônimo da Serra, foram convocados as estudantes Alana Loreto Proença e Isabelle Giron Santos, enquanto na cidade de São Sebastião da Amoreira, Isabeli Gouveia da Cruz foi a única selecionada. Nicolly Fernanda Mafra da Silva, de Santa Amélia, José Henrique Carvalho de Mello Souza, de Santa Mariana, e Lais Estephani Carvalho de Mello Souza, de Uraí, completam a lista deste NRE.

Do NRE de Ibaiti, 14 estudantes foram selecionados nesta nova convocação. Entre eles estão Luma Gabrieli de Souza Rosa, de Conselheiro Mairinck, Elohá Sampaio Cavalini, de Figueira, Isabelle Rodrigues, de Guapirama, Gabriel Lucas de Souza Almeida, de Jaboti, Yasmin Lopes Inez, de Japira, e João Gabriel Teixeira Morais, de Pinhalão.

Na cidade de Tomazina, a aluna Ana Elisa Lopes Lima foi a única selecionada, enquanto em Siqueira Campos o programa convocou as estudantes Julia Diva Dubay Melo, Sophia de Oliveira e Yasmin Marques Ramos. De Ibaiti foram convocados os alunos Gustavo Petsch Rolim Monteverde, Emanuel Mariano de Oliveira Queiroz, Rebeca Cristine Santos de Mello e Talita Vitória Lazzari do Nascimento.

Já no NRE de Jacarezinho, 23 estudantes foram convocados. Na cidade de Abatiá, Paulo Otávio Santos da Silva foi o único selecionado, enquanto em Andirá, Raissa Vitória Marciano dos Santos Oliveira e Maria Eduarda Nascimento Silvestrini foram as convocadas. Em Barra do Jacaré, Tainá Gonçalves foi a úncia convocada pelo programa.

Caio Romanini Pereira, Elisa Gonçalves Batista de Oliveira, Maria Eduarda Caetano da Silva, da cidade de Cambará, Eduardo Kenji Pereira Yoshida e Elias Novais dos Santos, de Carlópolis, também foram convocados. De Jacarezinho, foram selecionados Lauane Roberta dos Santos, Gabriel Lucas Procópio da Silva e Maria Eduarda Gomes Farias. Em Joaquim Távora, Pedro Silveira Camargo foi o único convocado.

Na cidade de Jundiaí do Sul, Mariane Leite Kozlowiski foi a selecionada, enquanto em Quatiguá, Lucas Pontes Pitarello foi o único convocado. Em Ribeirão do Pinhal, o programa selecionou as alunas Anny Beatriz Silvério Hieu e Maria Emília Marsal Marcelino, e em Ribeirão Claro convocou a estudante Ana Júlia de Paula Camargo.

Para completar a lista, foram selecionados cindo estudantes de Santo Antônio da Platina, sendo eles Izabelli Ribeiro Sant’Ana Cezário, Mariana Pereira Corrêa, Gabrielli de Carvalho Santos, Kesley Mateus Santos Oliveira e João Henrique da Silva Santos.

No NRE de Wenceslau Braz, o programa selecionou 14 alunos. Entre eles estão Tobias Braz Mendes, João Otavio Correa, Thabata Priscilla Bernardo de Oliveira e Mateus Garcia de Souza, da cidade de Arapoti, Mikelly, Amanda de Miranda Ferreira, Luiz Emanuel Rodrigues, Dalleti Priotto Machado e Yasmin dos Santos da Luz, da cidade de Jaguariaíva.

Em São José da Boa Vista, Lucas Ari Asevedo foi o único convocado, e em Santana do Itararé, apenas Raíssa Vitória Osório dos Santos foi selecionada. Na cidade de Sengés, o programa selecionou Flávia Bueno Olimpio e Pedro Henrique Paz de Souza para o intercâmbio, e em Wenceslau Braz, Emilly Corrêa da Rosa e Guilherme Daniel Ferreira foram os selecionados.