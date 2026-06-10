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Governo do Paraná avança em projeto de pavimentação da PR-436 em Ibaiti

Investimento de R$ 37,1 milhões e ligará o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana ao distrito de Vila Guay

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
10/06/2026 às 16h13
Governo do Paraná avança em projeto de pavimentação da PR-436 em Ibaiti
Foto: Divulgação/AEN

Redação - Folha Extra

IBAITI - O Governo do Paraná está avançando com os preparativos para a pavimentação de um trecho de 10 quilômetros da PR-436, em Ibaiti, no Norte Pioneiro. A obra, considerada importante para o desenvolvimento regional, receberá investimento de R$ 37,1 milhões e ligará o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana ao distrito de Vila Guay.

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Os estudos técnicos necessários para a execução do projeto já estão em andamento. Nesta fase, equipes de engenharia realizam análises do solo, do relevo e das condições da região para definir a estrutura de pavimento mais adequada ao fluxo de veículos, especialmente caminhões utilizados no transporte da produção agrícola.

A contratação foi realizada por meio do regime de contratação integrada, modelo em que a mesma empresa fica responsável pela elaboração do projeto básico, do projeto executivo de engenharia e pela execução da obra. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o objetivo é dar mais agilidade ao processo e reduzir o tempo entre a fase de planejamento e o início das intervenções.

Além da pavimentação das duas faixas de rolamento, o projeto prevê a implantação de acostamentos em ambos os lados da rodovia, calçadas nos trechos urbanos, sinalização vertical e horizontal e um sistema de drenagem composto por bueiros e galerias para o escoamento das águas da chuva.

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O plano também inclui medidas voltadas à preservação ambiental. Entre as ações previstas estão o controle de processos erosivos, a proteção de áreas de mananciais próximas ao traçado, o manejo da fauna local e a recomposição da vegetação nas faixas de domínio da rodovia.

O cronograma estabelecido pelo edital prevê prazo de dez meses para a elaboração dos projetos e obtenção do licenciamento ambiental. A contagem começou em 9 de fevereiro, data da assinatura da Ordem de Serviço. Com isso, a previsão contratual para a conclusão dos estudos e o início das obras é 8 de dezembro.

A PR-436 é uma importante rota para o escoamento da produção agrícola de Ibaiti e de comunidades vizinhas, com destaque para a cafeicultura e a agricultura familiar. Produtores da região avaliam que a pavimentação poderá melhorar as condições de transporte, facilitar o acesso a mercados e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico local.

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Segundo o DER-PR, a melhoria da infraestrutura viária também deve contribuir para a redução dos custos logísticos e fortalecer a atividade produtiva no Norte Pioneiro.

Foto: Ilustrativa - Reprodução Internet
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