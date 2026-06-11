Tomazina realiza Conferência Municipal de Saúde e debate desafios do SUS

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro, promoveu nesta semana a XVI Conferência Municipal de Saúde, reunindo representantes da população, profissionais da área da saúde, gestores públicos e membros da sociedade civil organizada para discutir o fortalecimento das políticas públicas de saúde e os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

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Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo do Brasil – Perspectivas e Desafios em Tomazina/PR”, o encontro teve como objetivo ampliar a participação popular nas decisões relacionadas à saúde pública, além de avaliar ações já desenvolvidas e levantar propostas para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

A conferência é considerada um dos principais instrumentos de participação social na construção das políticas públicas de saúde. Durante o evento, os participantes puderam apresentar sugestões, compartilhar experiências e contribuir com ideias voltadas à melhoria do atendimento, da gestão e do acesso aos serviços de saúde no município.

Os debates envolveram temas relacionados ao funcionamento do SUS, à ampliação do acesso aos serviços, à qualidade do atendimento prestado à população e aos desafios enfrentados pela rede pública de saúde. As propostas apresentadas durante as discussões serão analisadas e poderão servir de base para futuras ações, programas e investimentos no setor.

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Além das atividades de debate e construção de propostas, a programação também contou com a eleição dos novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde. O órgão desempenha papel fundamental no acompanhamento das políticas públicas da área, atuando na fiscalização, avaliação e formulação de estratégias voltadas ao desenvolvimento da saúde municipal.

A escolha dos novos conselheiros ocorreu com a participação dos diferentes segmentos representados na conferência, garantindo a presença de usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores e representantes da sociedade civil. O processo busca assegurar maior representatividade e participação da comunidade nas decisões relacionadas ao setor.

De acordo com a administração municipal, a realização da conferência reforça a importância do diálogo entre poder público e população na definição das prioridades da saúde. O encontro também contribui para o fortalecimento do controle social e para a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da comunidade.