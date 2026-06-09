DER homologa licitação de quase R$ 50 milhões para asfalto entre Sengés e São José da Boa Vista

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para a pavimentação de um trecho da rodovia PR-151 entre os municípios de Sengés, nos Campos Gerais, e São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. O investimento previsto para a obra é de R$ 46,7 milhões.

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Com a homologação concluída, os próximos procedimentos administrativos antecedem a assinatura do contrato com o Consórcio Construtor Sengés PR-151, formado pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Afirma Evias Engenharia e Tecnologia Viária Ltda.

A obra contempla a pavimentação de sete quilômetros da PR-151, em um trecho localizado próximo ao perímetro urbano de Sengés. O projeto prevê a implantação de pavimento asfáltico sobre base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A rodovia contará com duas faixas de tráfego de 3,5 metros de largura cada, além de acostamentos de dois metros em ambos os lados da pista.

Também estão previstas intervenções para adequação dos acessos a propriedades rurais e estradas vicinais. Serão implantadas faixas de transição, aceleração e desaceleração para facilitar o acesso de moradores e produtores rurais à rodovia.

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O projeto inclui ainda a substituição de duas pontes existentes por galerias celulares de concreto, estruturas consideradas compatíveis com as características da nova pavimentação. Entre os serviços previstos estão a implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, instalação de tachas refletivas e o plantio de grama nas áreas laterais da estrada.

De acordo com o edital, o cronograma estabelece prazo de seis meses para elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia. Após essa etapa, a execução das obras terá duração prevista de 12 meses.

O empreendimento tem como base um anteprojeto elaborado pela Prefeitura de Sengés e posteriormente doado ao DER/PR para viabilizar a contratação.

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Enquanto a pavimentação não é iniciada, o DER/PR mantém serviços de conservação no trecho por meio de contratos de manutenção de rodovias não pavimentadas. A região é atendida por um contrato que contempla 102,45 quilômetros de estradas de revestimento primário, incluindo segmentos das rodovias PR-092, PR-151 e PRC-272. O investimento nesses serviços é de R$ 11,3 milhões, com atividades em execução desde 2022.