Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

DER homologa licitação de quase R$ 50 milhões para asfalto entre Sengés e São José da Boa Vista

Obra na PR151 entre os dois municípios vai pavimentar sete quilômetros da estrada parindo de Sengés

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
09/06/2026 às 14h20
DER homologa licitação de quase R$ 50 milhões para asfalto entre Sengés e São José da Boa Vista
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para a pavimentação de um trecho da rodovia PR-151 entre os municípios de Sengés, nos Campos Gerais, e São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. O investimento previsto para a obra é de R$ 46,7 milhões.

Continua após a publicidade

Com a homologação concluída, os próximos procedimentos administrativos antecedem a assinatura do contrato com o Consórcio Construtor Sengés PR-151, formado pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Afirma Evias Engenharia e Tecnologia Viária Ltda.

A obra contempla a pavimentação de sete quilômetros da PR-151, em um trecho localizado próximo ao perímetro urbano de Sengés. O projeto prevê a implantação de pavimento asfáltico sobre base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A rodovia contará com duas faixas de tráfego de 3,5 metros de largura cada, além de acostamentos de dois metros em ambos os lados da pista.

Também estão previstas intervenções para adequação dos acessos a propriedades rurais e estradas vicinais. Serão implantadas faixas de transição, aceleração e desaceleração para facilitar o acesso de moradores e produtores rurais à rodovia.

Continua após a publicidade

O projeto inclui ainda a substituição de duas pontes existentes por galerias celulares de concreto, estruturas consideradas compatíveis com as características da nova pavimentação. Entre os serviços previstos estão a implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, instalação de tachas refletivas e o plantio de grama nas áreas laterais da estrada.

De acordo com o edital, o cronograma estabelece prazo de seis meses para elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia. Após essa etapa, a execução das obras terá duração prevista de 12 meses.

O empreendimento tem como base um anteprojeto elaborado pela Prefeitura de Sengés e posteriormente doado ao DER/PR para viabilizar a contratação.

Continua após a publicidade

Enquanto a pavimentação não é iniciada, o DER/PR mantém serviços de conservação no trecho por meio de contratos de manutenção de rodovias não pavimentadas. A região é atendida por um contrato que contempla 102,45 quilômetros de estradas de revestimento primário, incluindo segmentos das rodovias PR-092, PR-151 e PRC-272. O investimento nesses serviços é de R$ 11,3 milhões, com atividades em execução desde 2022.

Foto: Divulgação.
REFORÇO NA SAÚDE Há 1 dia

Prefeitura de Sengés fortalece atendimento a população com nova UTI Móvel

Nova ambulância passa a integrar a estrutura de atendimento do município e amplia a capacidade de resposta das equipes de saúde em ocorrências de maior complexidade

 JRS/Nacional goleou o adversário e levou o título para a casa. Foto: Prefeitura de Sengés
ESPORTE Há 2 semanas

Goleada na final e festa da torcida marcam decisão do Municipal de Futebol em Sengés

Final da competição reuniu dezenas de moradores e terminou com goleada do JRS/Nacional sobre o Elite F.C para terminar a temporada invicto

 Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 3 semanas

Sengés recebe 800 atletas e se destaca na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Município sediou cinco dias de competições esportivas, conquistou medalhas em diversas modalidades e garantiu vagas para a fase Macro Regional em Siqueira Campos

 Operação abrangeu pontos entre a PR-239 e a SP-258, em Sengés e Itararé - Foto: Divulgação/PMPR.
FORÇA POLICIAL Há 3 semanas

ROTAM monta bloqueio em Sengés e Itararé e aumenta fiscalização na fronteira com São Paulo

Ação estratégica realizada na divisa do Paraná com o Estado de São Paulo reforçou patrulhamento, bloqueios e fiscalização em rodovias da região

 Fotos: Divulgação
SAÚDE Há 3 semanas

Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento

Inauguração da sala cirúrgica amplia atendimentos no município e reforça investimentos na saúde que já conta com novo Centro de Especialidades Médicas e futura maternidade em andamento

Sengés - PR
Sengés - PR
Notícias de Sengés - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3468 10-06-2026 Há 26 minutos

ED 3468 10-06-2026
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitos da Amunorpi participam das comemorações pelos 73 anos do 2º Batalhão da Polícia Militar
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Criança pede ajuda para encontrar cachorrinha desaparecida em São José da Boa Vista
EDUCACÃO AMBIENTAL Há 3 horas

Alunos aprendem sobre reciclagem com o programa Feira Verde em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Bombeiros são acionados para apagar incêndios em duas residências na região

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados