Desfecho triste: família encontra cachorro morto após ataque de pit bulls em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A busca pelo cachorro Matero terminou de forma trágica em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Após quase uma semana de angústia e mobilização nas redes sociais, a família confirmou na tarde desta quinta-feira (11) que encontrou o animal sem vida.

Continua após a publicidade

O caso ganhou repercussão nos últimos dias após a divulgação de um vídeo que mostra dois pit bulls atacando um cachorro que, segundo os familiares, era Matero. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da Folha e geraram grande comoção entre moradores da cidade.

Matero havia desaparecido na última sexta-feira (5), depois de fugir de casa na Vila Toyoki. Desde então, familiares, amigos e moradores se mobilizaram em uma intensa campanha para tentar localizar o animal. Fotos foram compartilhadas em grupos de mensagens e redes sociais na esperança de encontrar alguma pista sobre seu paradeiro.

Durante as buscas, uma moradora entrou em contato com a família e enviou um vídeo registrando o momento em que dois pit bulls atacavam um cachorro com características semelhantes às de Matero. Ao assistir às imagens, os familiares afirmaram reconhecer o animal.

Continua após a publicidade

Segundo relatos, moradores tentaram intervir durante o ataque, mas não conseguiram separar os cães. A situação só foi controlada após a chegada da proprietária dos pit bulls, que conseguiu afastar os animais. Na sequência, o cachorro atacado fugiu do local e não foi mais visto.

A esperança de encontrar Matero com vida permaneceu durante os últimos dias. No entanto, na tarde desta quinta-feira, a família localizou o animal já sem vida, encerrando de forma dolorosa uma busca que mobilizou a comunidade.

A notícia provocou novas manifestações de solidariedade nas redes sociais, onde dezenas de pessoas acompanharam o caso desde o desaparecimento do cachorro. Amigos, moradores e internautas deixaram mensagens de apoio à família diante do triste desfecho.

Continua após a publicidade

O caso gerou forte indignação em Wenceslau Braz e reacendeu discussões sobre guarda responsável de animais e medidas para evitar situações semelhantes.