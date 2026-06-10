Ratinho Junior anuncia R$ 880 milhões para obras e investimentos

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta terça-feira (9) um novo pacote de investimentos para 12 municípios paranaenses, totalizando R$ 889,3 milhões em recursos destinados a obras e ações nas áreas de infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, assistência social, mobilidade, desenvolvimento econômico e equipamentos públicos. As liberações ocorreram durante agenda com prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

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Os recursos contemplam os municípios de Arapongas, Assis Chateaubriand, Califórnia, Floresta, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Inajá, Irati, Paranapoema, Rebouças, Toledo e Turvo. Os investimentos abrangem diferentes etapas administrativas e operacionais, incluindo projetos liberados para homologação, obras autorizadas para licitação, empreendimentos já em execução e ações concluídas que seguem gerando benefícios à população.

Ratinho Junior afirmou que os investimentos são resultado da parceria entre Estado e municípios e ajudam a tirar do papel obras aguardadas pela população em diferentes regiões do Paraná. “Conforme os municípios vão apresentando os projetos, o Governo do Estado faz a sua parte liberando os recursos para que as obras possam acontecer. São investimentos em infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento urbano, melhorando a vida das pessoas e ajudando as cidades a se prepararem para continuar crescendo”, pontuou Ratinho Junior.

O governador também destacou principalmente os investimentos em infraestrutura logística para acompanhar o crescimento econômico do interior. "Estamos ampliando a capacidade das rodovias, acabando com as estradas de chão e pavimentando vias urbanas dos municípios. Esse olhar tem modernizado a infraestrutura e traz mais segurança para quem utiliza essas ruas. São obras que ajudam no escoamento da produção, fortalecem a economia regional e acompanham o desenvolvimento que o Paraná vem registrando nos últimos anos”, analisou.

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O maior volume de recursos confirmado pelo governador foi destinado a Toledo, no Oeste do Estado, que soma R$ 203 milhões em investimentos. Entre as principais obras estão a pavimentação da estrada vicinal Boulevard Peter Drucker, no acesso ao Biopark, com aporte superior a R$ 84,9 milhões, além de uma nova ponte urbana com infraestrutura completa, estimada em R$ 42,8 milhões. O pacote inclui ainda melhorias no aeroporto municipal, implantação de equipamentos sociais, obras de mobilidade urbana, pavimentação de estradas rurais e investimentos em saúde.

O prefeito Mario Costenaro afirmou que os investimentos ajudarão a preparar o município para absorver o crescimento econômico e populacional registrado nos últimos anos. "Toledo teve um crescimento populacional de mais de 20% nos últimos dez anos e precisa de obras que absorvam esse desenvolvimento. Esses investimentos vão permitir uma maior integração urbana, melhorar a fluidez do trânsito, integrar bairros e criar novas opções para que a cidade circule melhor. Também são importantes para a pavimentação rural e para dar sustentação ao crescimento que o município vive”, salientou.

Na sequência aparece Assis Chateaubriand, também no Oeste do Estado, com R$ 148 milhões em investimentos. O principal projeto é a construção de um novo hospital regional, com aporte de R$ 74 milhões. A estrutura contará com 100 leitos, incluindo 10 leitos de UTI, e deve ampliar o atendimento de saúde para toda a microrregião. O pacote também contempla obras de infraestrutura urbana, pavimentação e outros investimentos em andamento no município.

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Para o prefeito Marcel Micheletto, o novo hospital representa um avanço na regionalização da saúde e no atendimento à população do Oeste paranaense. "É um marco histórico para a nossa cidade e para a microrregião. Era necessário termos mais um hospital, de porte regional. Serão 100 leitos e 10 leitos de UTI para melhorar ainda mais a qualidade da saúde do povo de Assis Chateaubriand e dos municípios da região”, afirmou o prefeito.

Além dos investimentos específicos em cada cidade, Toledo e Assis Chateaubriand compartilham um dos maiores projetos rodoviários em execução no Oeste do Paraná. São R$ 219 milhões destinados à restauração e ampliação da capacidade das rodovias PR-239 e PR-317, em um trecho de mais de 40 quilômetros entre os municípios. A obra contempla pavimento de concreto, implantação de terceiras faixas, acostamentos, trincheiras, viadutos e melhorias nos acessos urbanos, aumentando a segurança viária e a capacidade de escoamento da produção regional.

Em Irati, na região Centro-Sul, os investimentos chegam a R$ 79,9 milhões. O principal projeto é a execução de 178,9 mil metros quadrados de pavimentação por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que receberá mais de R$ 50,2 milhões. Também estão previstos a construção da Casa da Mulher Paranaense, um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), reformas em unidades de saúde e melhorias no condomínio industrial do município.

"São cerca de R$ 80 milhões em investimentos, sendo mais de R$ 50 milhões apenas em pavimentação urbana, que vai atender cerca de 15 bairros. Também temos obras na área da saúde, como o pronto atendimento e a clínica de fisioterapia, além da pavimentação rural. São investimentos que vão transformar Irati e contribuir para o desenvolvimento de toda a região”, frisou o prefeito Emiliano Gomes.

MAIS INVESTIMENTOS

Outros municípios também receberam investimentos expressivos. Em Guaraniaçu, o volume chega a R$ 38 milhões, com destaque para a pavimentação da Estrada Linha Três Águas-Nova Brasília, construção de escola municipal e nova creche.

Francisco Beltrão foi contemplado com R$ 29,9 milhões, incluindo a pavimentação da ligação entre a Linha São Paulo e o distrito de Secção Jacaré, além da reforma de 16 unidades básicas de saúde e construção de novas UBS.

Em Turvo, os recursos somam R$ 29 milhões, com destaque para a pavimentação em concreto da Estrada Saudade-Santa Anita, em um trecho de 14,7 quilômetros, além da construção de uma nova creche.

Califórnia recebeu R$ 26 milhões para a pavimentação dos trechos da Estrada Água Oito e da Estrada Figueirinha, importantes ligações entre a sede do município e comunidades rurais, além de investimentos na área da saúde, como aquisição de van para transporte de pacientes e ambulância. Apenas de equipamentos do programa Estrada Boa, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o município recebeu R$7,2 milhões.

Em Arapongas, no Norte do Estado, os investimentos somam R$ 24,9 milhões. O principal projeto é a autorização para licitação de um amplo programa de recapeamento asfáltico, que contempla 392,1 mil metros quadrados de vias urbanas. A iniciativa receberá R$ 20,9 milhões em recursos e busca ampliar a qualidade da infraestrutura viária e a segurança no trânsito do município. O pacote também inclui investimentos já realizados na renovação da frota de máquinas e equipamentos utilizados em serviços urbanos e rurais.

A cidade de Inajá, na região noroeste do Estado, contará com R$ 18,9 milhões em recursos, incluindo a pavimentação da Estrada Porto Goiabeira, a construção de um barracão industrial e melhorias na infraestrutura de acesso à Prainha do Pito.

Em Floresta, os investimentos alcançam R$ 18,7 milhões e contemplam a pavimentação da Estrada Paineirinha, aquisição de equipamentos para a saúde e implantação de um novo Fisiocentro.

Em Rebouças, os recursos chegam a R$ 45 milhões, destinados à implantação de um Centro de Convivência, iluminação esportiva em LED no estádio municipal, um novo Fisiocentro, para o atendimento de ortopedia e reabilitação da população do município e investimentos na rede de saúde, com recursos para aquisição de veículos.

Já Paranapoema foi contemplada com R$ 9 milhões para a pavimentação da Estrada do Balneário, ampliação e reforma de creche, aquisição de veículos e equipamentos para a área da saúde.

CAMPOS GERAIS

O governador também recebeu os prefeitos de Ivaí e Ipiranga para anunciar uma importante obra de infraestrutura viária na região dos Campos Gerais. O Estado autorizou a contratação integrada de empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução das obras de pavimentação da PRC-487 entre os municípios.

O trecho contempla 21,67 quilômetros de extensão entre o distrito de Bom Jardim do Sul, em Ivaí, e Ipiranga. O projeto prevê a implantação de pista simples com pavimento asfáltico, aproveitando o traçado existente sempre que possível para reduzir impactos sociais e ambientais.

Além da pavimentação, estão previstos serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda e a execução das camadas estruturais da rodovia.

PRESENÇAS

Também acompanharam as agendas com os prefeitos o vice-governador, Darci Piana; o secretário Natalino Avance de Souza (Agricultura e Abastecimento); a superintendente do Paranacidade, Camila Scucato; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual, Alexandre Curi; o líder do governo na Alep, Hussein Bakri; os deputados estaduais Marcio Nunes, Luiz Claudio Romanelli, Ademar Traiano, Marcelo Rangel, Moacyr Fadel, Artagão Júnior, Gugu Bueno, Do Carmo, Anibelli Neto, Adriano José, Wilmar Reichembach; e os deputados federais Sandro Alex, Leandre Dal Ponte e Rodrigo Estacho.