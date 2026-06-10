Ratinho Junior anuncia R$ 880 milhões para obras e investimentos

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA
O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta terça-feira (9) um novo pacote de investimentos para 12 municípios paranaenses, totalizando R$ 889,3 milhões em recursos destinados a obras e ações nas áreas de infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, assistência social, mobilidade, desenvolvimento econômico e equipamentos públicos. As liberações ocorreram durante agenda com prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba.
Os recursos contemplam os municípios de Arapongas, Assis Chateaubriand, Califórnia, Floresta, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Inajá, Irati, Paranapoema, Rebouças, Toledo e Turvo. Os investimentos abrangem diferentes etapas administrativas e operacionais, incluindo projetos liberados para homologação, obras autorizadas para licitação, empreendimentos já em execução e ações concluídas que seguem gerando benefícios à população.
Ratinho Junior afirmou que os investimentos são resultado da parceria entre Estado e municípios e ajudam a tirar do papel obras aguardadas pela população em diferentes regiões do Paraná. “Conforme os municípios vão apresentando os projetos, o Governo do Estado faz a sua parte liberando os recursos para que as obras possam acontecer. São investimentos em infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento urbano, melhorando a vida das pessoas e ajudando as cidades a se prepararem para continuar crescendo”, pontuou Ratinho Junior.
O governador também destacou principalmente os investimentos em infraestrutura logística para acompanhar o crescimento econômico do interior. "Estamos ampliando a capacidade das rodovias, acabando com as estradas de chão e pavimentando vias urbanas dos municípios. Esse olhar tem modernizado a infraestrutura e traz mais segurança para quem utiliza essas ruas. São obras que ajudam no escoamento da produção, fortalecem a economia regional e acompanham o desenvolvimento que o Paraná vem registrando nos últimos anos”, analisou.
O maior volume de recursos confirmado pelo governador foi destinado a Toledo, no Oeste do Estado, que soma R$ 203 milhões em investimentos. Entre as principais obras estão a pavimentação da estrada vicinal Boulevard Peter Drucker, no acesso ao Biopark, com aporte superior a R$ 84,9 milhões, além de uma nova ponte urbana com infraestrutura completa, estimada em R$ 42,8 milhões. O pacote inclui ainda melhorias no aeroporto municipal, implantação de equipamentos sociais, obras de mobilidade urbana, pavimentação de estradas rurais e investimentos em saúde.
O prefeito Mario Costenaro afirmou que os investimentos ajudarão a preparar o município para absorver o crescimento econômico e populacional registrado nos últimos anos. "Toledo teve um crescimento populacional de mais de 20% nos últimos dez anos e precisa de obras que absorvam esse desenvolvimento. Esses investimentos vão permitir uma maior integração urbana, melhorar a fluidez do trânsito, integrar bairros e criar novas opções para que a cidade circule melhor. Também são importantes para a pavimentação rural e para dar sustentação ao crescimento que o município vive”, salientou.
Na sequência aparece Assis Chateaubriand, também no Oeste do Estado, com R$ 148 milhões em investimentos. O principal projeto é a construção de um novo hospital regional, com aporte de R$ 74 milhões. A estrutura contará com 100 leitos, incluindo 10 leitos de UTI, e deve ampliar o atendimento de saúde para toda a microrregião. O pacote também contempla obras de infraestrutura urbana, pavimentação e outros investimentos em andamento no município.
Para o prefeito Marcel Micheletto, o novo hospital representa um avanço na regionalização da saúde e no atendimento à população do Oeste paranaense. "É um marco histórico para a nossa cidade e para a microrregião. Era necessário termos mais um hospital, de porte regional. Serão 100 leitos e 10 leitos de UTI para melhorar ainda mais a qualidade da saúde do povo de Assis Chateaubriand e dos municípios da região”, afirmou o prefeito.
Além dos investimentos específicos em cada cidade, Toledo e Assis Chateaubriand compartilham um dos maiores projetos rodoviários em execução no Oeste do Paraná. São R$ 219 milhões destinados à restauração e ampliação da capacidade das rodovias PR-239 e PR-317, em um trecho de mais de 40 quilômetros entre os municípios. A obra contempla pavimento de concreto, implantação de terceiras faixas, acostamentos, trincheiras, viadutos e melhorias nos acessos urbanos, aumentando a segurança viária e a capacidade de escoamento da produção regional.
Em Irati, na região Centro-Sul, os investimentos chegam a R$ 79,9 milhões. O principal projeto é a execução de 178,9 mil metros quadrados de pavimentação por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que receberá mais de R$ 50,2 milhões. Também estão previstos a construção da Casa da Mulher Paranaense, um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), reformas em unidades de saúde e melhorias no condomínio industrial do município.
"São cerca de R$ 80 milhões em investimentos, sendo mais de R$ 50 milhões apenas em pavimentação urbana, que vai atender cerca de 15 bairros. Também temos obras na área da saúde, como o pronto atendimento e a clínica de fisioterapia, além da pavimentação rural. São investimentos que vão transformar Irati e contribuir para o desenvolvimento de toda a região”, frisou o prefeito Emiliano Gomes.
Outros municípios também receberam investimentos expressivos. Em Guaraniaçu, o volume chega a R$ 38 milhões, com destaque para a pavimentação da Estrada Linha Três Águas-Nova Brasília, construção de escola municipal e nova creche.
Francisco Beltrão foi contemplado com R$ 29,9 milhões, incluindo a pavimentação da ligação entre a Linha São Paulo e o distrito de Secção Jacaré, além da reforma de 16 unidades básicas de saúde e construção de novas UBS.
Em Turvo, os recursos somam R$ 29 milhões, com destaque para a pavimentação em concreto da Estrada Saudade-Santa Anita, em um trecho de 14,7 quilômetros, além da construção de uma nova creche.
Califórnia recebeu R$ 26 milhões para a pavimentação dos trechos da Estrada Água Oito e da Estrada Figueirinha, importantes ligações entre a sede do município e comunidades rurais, além de investimentos na área da saúde, como aquisição de van para transporte de pacientes e ambulância. Apenas de equipamentos do programa Estrada Boa, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o município recebeu R$7,2 milhões.
Em Arapongas, no Norte do Estado, os investimentos somam R$ 24,9 milhões. O principal projeto é a autorização para licitação de um amplo programa de recapeamento asfáltico, que contempla 392,1 mil metros quadrados de vias urbanas. A iniciativa receberá R$ 20,9 milhões em recursos e busca ampliar a qualidade da infraestrutura viária e a segurança no trânsito do município. O pacote também inclui investimentos já realizados na renovação da frota de máquinas e equipamentos utilizados em serviços urbanos e rurais.
A cidade de Inajá, na região noroeste do Estado, contará com R$ 18,9 milhões em recursos, incluindo a pavimentação da Estrada Porto Goiabeira, a construção de um barracão industrial e melhorias na infraestrutura de acesso à Prainha do Pito.
Em Floresta, os investimentos alcançam R$ 18,7 milhões e contemplam a pavimentação da Estrada Paineirinha, aquisição de equipamentos para a saúde e implantação de um novo Fisiocentro.
Em Rebouças, os recursos chegam a R$ 45 milhões, destinados à implantação de um Centro de Convivência, iluminação esportiva em LED no estádio municipal, um novo Fisiocentro, para o atendimento de ortopedia e reabilitação da população do município e investimentos na rede de saúde, com recursos para aquisição de veículos.
Já Paranapoema foi contemplada com R$ 9 milhões para a pavimentação da Estrada do Balneário, ampliação e reforma de creche, aquisição de veículos e equipamentos para a área da saúde.
O governador também recebeu os prefeitos de Ivaí e Ipiranga para anunciar uma importante obra de infraestrutura viária na região dos Campos Gerais. O Estado autorizou a contratação integrada de empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução das obras de pavimentação da PRC-487 entre os municípios.
O trecho contempla 21,67 quilômetros de extensão entre o distrito de Bom Jardim do Sul, em Ivaí, e Ipiranga. O projeto prevê a implantação de pista simples com pavimento asfáltico, aproveitando o traçado existente sempre que possível para reduzir impactos sociais e ambientais.
Além da pavimentação, estão previstos serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda e a execução das camadas estruturais da rodovia.
Também acompanharam as agendas com os prefeitos o vice-governador, Darci Piana; o secretário Natalino Avance de Souza (Agricultura e Abastecimento); a superintendente do Paranacidade, Camila Scucato; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual, Alexandre Curi; o líder do governo na Alep, Hussein Bakri; os deputados estaduais Marcio Nunes, Luiz Claudio Romanelli, Ademar Traiano, Marcelo Rangel, Moacyr Fadel, Artagão Júnior, Gugu Bueno, Do Carmo, Anibelli Neto, Adriano José, Wilmar Reichembach; e os deputados federais Sandro Alex, Leandre Dal Ponte e Rodrigo Estacho.