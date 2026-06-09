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Tecnologia, realidade virtual e impressão 3D: Carreta da Inovação desembarca mais uma vez no Norte Pioneiro

Projeto do Governo do Paraná oferece experiências gratuitas com tecnologia, ciência e empreendedorismo até quinta-feira (12) em Nova Fátima

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
09/06/2026 às 09h44 Atualizada em 09/06/2026 às 10h07
Tecnologia, realidade virtual e impressão 3D: Carreta da Inovação desembarca mais uma vez no Norte Pioneiro
A iniciativa tem como principal objetivo aproximar a população do universo da ciência, tecnologia e inovação. Foto: SEIA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

NOVA FÁTIMA - Os moradores de Nova Fátima, no Norte Pioneiro, têm uma oportunidade única nesta semana para mergulhar no universo da tecnologia e da inovação. A Carreta da Inovação, projeto itinerante do Governo do Paraná, chegou ao município nesta terça-feira (09) e permanece até quinta-feira (12) com uma programação gratuita voltada para crianças, jovens e toda a comunidade.

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Instalada na Rua Moyses Lupion, em frente à Praça Dr. Ross, a estrutura funciona das 9h às 12h e das 14h às 18h, oferecendo uma série de atividades interativas que unem aprendizado, entretenimento e tecnologia de ponta.

Entre as atrações estão experiências com realidade virtual, demonstrações de impressão 3D, jogos digitais, oficinas, workshops e apresentações tecnológicas que permitem ao público conhecer de perto ferramentas e tendências que já fazem parte do futuro.

A iniciativa tem como principal objetivo aproximar a população do universo da ciência, tecnologia e inovação, despertando o interesse das novas gerações por áreas que estão transformando o mercado de trabalho e a sociedade. A proposta é tornar o acesso ao conhecimento tecnológico mais democrático, levando experiências que normalmente estão disponíveis apenas em grandes centros urbanos.

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Coordenado pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), o projeto conta com a parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Simepar, Senai e Sesc.

Com duas unidades em circulação pelo Paraná, a Carreta da Inovação já passou por mais de 114 municípios e atendeu mais de 90 mil pessoas em cerca de um ano e meio de atividades, consolidando-se como uma das principais ações de popularização da tecnologia no Estado.

Além de Nova Fátima, a programação desta semana também contempla o município de Corbélia, na região Oeste do Paraná.

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Nova Fátima - PR
Nova Fátima - PR
Nova Fátima é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1951. Sua economia é baseada na agropecuária, destacando-se milho, feijão e café. Com população acolhedora e tradicional, a cidade preserva costumes culturais e religiosos por meio de eventos comunitários. Rodeada por áreas rurais e natureza, Nova Fátima oferece tranquilidade, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, unindo história, cultura local e bem-estar da população.
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