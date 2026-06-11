Ratinho Junior libera pacote de R$ 70 milhões e beneficia cidades da região

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (10) um novo pacote de investimentos para fortalecer os serviços ambientais e a infraestrutura dos municípios paranaenses. Ao todo, são R$ 70,8 milhões destinados à aquisição de caminhões, embarcações, equipamentos e veículos de fiscalização, beneficiando diretamente cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

Entre os municípios contemplados estão Andirá, Arapoti, Barra do Jacaré, Cornélio Procópio, Japira, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Sengés, Jaboti e Congonhinhas. Os equipamentos serão utilizados em ações ligadas à limpeza urbana, saneamento, abastecimento de água, coleta de resíduos e preservação ambiental.

O anúncio foi feito pelo governador durante cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Segundo ele, a iniciativa reforça a estrutura das prefeituras e amplia a capacidade dos municípios de atender às demandas da população.

O maior investimento do programa está na entrega de 129 caminhões para cidades de todas as regiões do Estado. O lote inclui caminhões-pipa, compactadores de lixo, veículos limpa-fossa, caminhões-baú e poliguindastes. Somente nesta etapa, o investimento ultrapassa R$ 58 milhões.

Continua após a publicidade

Os caminhões-pipa terão papel importante no abastecimento de comunidades afetadas pela estiagem e no apoio ao combate de incêndios. Já os compactadores vão reforçar a coleta de resíduos sólidos, enquanto os poliguindastes auxiliarão os serviços de limpeza pública e recolhimento de entulhos. Os veículos limpa-fossa também devem contribuir para melhorar as condições sanitárias em áreas rurais.

Além de atender os municípios, o pacote contempla o fortalecimento da fiscalização ambiental no Paraná. O Instituto Água e Terra (IAT) recebeu 30 novas caminhonetes equipadas para operações de campo, além de nove lanchas e seis barcos a motor que serão utilizados em ações de monitoramento e combate a crimes ambientais.

De acordo com o Governo do Estado, a Patrulha Ambiental já entregou, desde 2019, mais de 880 veículos e equipamentos aos municípios paranaenses. Com os novos investimentos, o programa ultrapassa a marca de R$ 290 milhões aplicados em ações voltadas à sustentabilidade, saneamento e preservação ambiental.

Continua após a publicidade

A expectativa é que os novos equipamentos ajudem as cidades da região a ampliar serviços essenciais, melhorar a gestão de resíduos e oferecer mais qualidade de vida à população.