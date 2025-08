Diretores da região vão ao Chile em programa de intercâmbio internacional da Educação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na última quarta-feira (30), a Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED), divulgou o edital de convocação dos diretores que vão participar do programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo Diretor. Na edição deste ano, o programa selecionou diretores de diversas regiões, incluindo 13 diretores representantes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Norte Pioneiro.

Em uma extensa lista de convocações, com centenas de diretores paranaenses, aparecem os diretores dos NREs de Wenceslau Braz, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ibaiti, que no dia 22 de setembro embarcarão para o Chile para uma experiência educacional totalmente diferente e enriquecedora.

Durante 17 dias, os diretores do Paraná serão imergidos em conhecimento e experiências ofertadas pelo país, que foi reconhecido mundialmente com os melhores índices educacionais. Em sua segunda edição, o programa busca ampliar o conhecimento dos gestores das escolas estaduais com inovações utilizadas pelas escolas chilenas.

Do Norte Pioneiro, foram selecionados diretores para representar todos os NREs, totalizando direções de 13 colégios estaduais. Do NRE de Wenceslau Braz, foram selecionados a diretora Valquíria Maria Rausis Mileski, do Colégio Estadual Padre José de Anchieta, de Jaguariaíva, o diretor Rivail Lucas de Oliveira, do CCM Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, a diretora Dayane de Andrade Oliveira Paulino, do CEEP Agrícola de Arapoti, e o diretor Odirlei Alves dos Santos, do Colégio Estadual Anita Grandi Salmon, de Sengés.

“Estou muito feliz por ter sido contemplado com o programa. Estou muito animado e ávido para viver essa experiência, a qual acredito que será muito positiva e certamente apresentará e práticas bem sucedidas em sua realidade e que poderão ser úteis para nossa comunidade escolar”, destacou o diretor Rivail Lucas de Oliveira em entrevista com a Folha.

Já no NRE de Jacarezinho, Júlio César de Souza Madeira, do CCM José Pavan em Jacarezinho, Eliane Cristina Batista Silvério, do CCM Edith de Souza Prado de Oliveira, de Santo Antônio da Platina, e Ester Hinterlang de Barros Floriano, do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto, também de Santo Antônio da Platina, foram os convocados para participar do intercâmbio.

Do NRE de Cornélio Procópio, o programa selecionou Tatiane Rodrigues da Silva, do Colégio Estadual Professora Regina Tokano, da cidade de Uraí, Leda Koguishi Utiamada, do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, de Assaí, Solange Regina Belizário, do Colégio Estadual do Bairro Bela Vista, de Bandeirantes, e Simone Cristina Vieira, do Colégio Estadual Professora Adélia Antunes Lopes, do município de Jataizinho.

Ainda da região, dois diretores do NRE de Ibaiti também foram convocados para participar do programa. Da cidade de Figueira, foi convocada a diretora do Colégio Estadual Professora Alvina Prestes, Michele Bento Magalhães Machado, enquanto da cidade de Ibaiti foi convocado o diretor Flávio Batista dos Santos, do Colégio Estadual Aldo Dallago.

Os diretores embarcam para o Chile no dia 22 de setembro, e permanecerão no país sul-americano até o dia 9 de outubro, participando de atividades educacionais e aprendendo com as experiências aplicadas pela administração educacional chilena.