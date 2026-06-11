Tempestades e chuvas fortes colocam o Paraná em alerta

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Tempestades severas e chuvas fortes colocam o Paraná em alerta no final desta quinta-feira (11). Alertas apontam ventos de até 100km/h, chuvas de 100mm e possibilidade de queda de granizo até as 23h29.

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Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que emitiu dois alertas para o estado, sendo um amarelo e um laranja.

O alerta amarelo engloba diversas regiões paranaenses, incluindo o Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste e Centro Oriental. No alerta são previsos ventos intensos que podem chegar a 80km/, acompanhados e chuvas que podem chegar a 30mm/h ou 50mm/dia.

As previsões também apontam alerta laranja para algumas destas mesmas regiões, como Centro Ocidental, Sudoeste, Oeste, Norte Central, Centro-Sul e Sudeste. No alerta, o INMET prevê chuvas de 60mm/h, ventos intensos de 100km/h e queda de granizo.

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Há rico de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, de acordo com as informações contidas no alerta.