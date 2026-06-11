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ED 3470 12-06-2026
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Por:
Marcelo Aguiar
Fonte:
Redação
11/06/2026 às 18h51
Foto: Folha Extra
ED 3469 11-06-2026
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