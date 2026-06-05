Coluna da ADI – Pelo Paraná

Fábrica de Ideias

A construção da Fábrica de Ideias começou em Curitiba com investimento próximo de R$ 300 milhões. O complexo vai reunir empresas de tecnologia, centros de pesquisa, órgãos públicos e startups em um ambiente voltado à inovação. A proposta é transformar o espaço em um dos maiores polos tecnológicos da América Latina.

Tecnologia e empregos

Entre 2018 e 2025, o Paraná criou mais de 55 mil empregos formais em atividades de alta e média-alta tecnologia, elevando o setor para cerca de 210 mil trabalhadores. O governo aposta que a Fábrica de Ideias ajudará a fortalecer esse crescimento e atrair novos investimentos para o Estado.

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Novo desafio

O executivo Luciano Motta, que comandou o Grupo Mabu Hotéis e o Blue Park em Foz do Iguaçu, assumiu a diretoria de Hotelaria da GAV Resorts. Após quase uma década no Mabu, ele passa a liderar as estratégias e operações hoteleiras da empresa, que vive um ciclo de expansão no setor de turismo e multipropriedade.

Sinalização no PSD

Após dois meses desde a definição de Sandro Alex como pré-candidato ao governo, Guto Silva declarou apoio público ao correligionário. Em postagem nas redes sociais, afirmou que estará ao lado de Sandro Alex “pelo bem do Paraná” e desejou sucesso na caminhada. A manifestação foi interpretada como gesto de unidade no PSD para 2026.

Em pauta

A Coamo iniciou a Semana do Meio Ambiente 2026 com ações de conscientização e práticas sustentáveis envolvendo cooperados, funcionários e a comunidade. A programação inclui palestras técnicas, educação ambiental, gestão de resíduos e lançamento do Relatório de Sustentabilidade 2025, elaborado nos padrões internacionais GRI. Segundo o presidente executivo Airton Galinari, a iniciativa reforça o compromisso da cooperativa com a responsabilidade ambiental, social e a transparência na gestão.

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Cervejaria 4.0

A microcervejaria GreyBeer, de Rio Negro, no Paraná, tornou-se um laboratório da Indústria 4.0 com apoio da Siemens e da GreyLogix. A planta utiliza gêmeo digital, monitoramento de carbono em tempo real e alcançou economia de 25% no consumo de energia. O projeto também aposta em energia solar, reaproveitamento de água e recuperação de calor.

Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quinta-feira (4) a Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias federais do Paraná. Até domingo (7), o foco será a fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e direção sob efeito de álcool. A PRF também restringirá a circulação de cargas excedentes em horários específicos para reforçar a segurança e a fluidez do trânsito.

Fundão bilionário

O TSE confirmou a divisão dos R$ 4,96 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições de 2026. O PL lidera com R$ 881,7 milhões, seguido por PT (R$ 615,4 milhões) e União Brasil (R$ 526,2 milhões). Juntas, as três siglas concentram cerca de 40% dos recursos públicos destinados às campanhas.

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Top 5 do Fundo

Além de PL, PT e União Brasil, completam a lista dos cinco maiores beneficiados o PSD, com R$ 421 milhões, e o PP, com R$ 417 milhões. Na sequência aparecem MDB (R$ 400 milhões) e Republicanos (R$ 348,6 milhões). A distribuição considera o desempenho dos partidos nas eleições de 2022.

Cerco às facções

O Ministério Público Eleitoral pretende ampliar o uso de informações de investigações criminais para contestar candidaturas de pessoas apontadas como ligadas ao crime organizado, mesmo sem condenação que gere inelegibilidade. A orientação será repassada a promotores e procuradores que atuarão nas eleições deste ano. A iniciativa é coordenada por um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para combater a influência de facções criminosas no processo eleitoral até 2027.

Tarifaço

Os Estados Unidos propuseram uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, mas deixaram de fora alguns dos principais itens da pauta exportadora nacional. Estão entre as exceções café, chá, frutas, determinadas carnes, cereais, sementes, fertilizantes, produtos farmacêuticos e aeronaves. A medida busca pressionar o Brasil sem comprometer cadeias produtivas consideradas estratégicas para a economia americana.