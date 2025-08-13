7°C 23°C
Vítima de grave acidente em Wenceslau Braz é transferida para Jacarezinho após complicações

Cleberson Vieira teve de ser transferido após apresentar falta de ar nesta quarta-feira (13)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/08/2025 às 18h18
Acidente aconteceu próximo ao município de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Nesta quarta-feira (13), Cleberson Vieira, vítima de um grave acidente registrado na noite da segunda-feira (11) em Wenceslau Braz, foi transferido para a cidade de Jacarezinho após apresentar algumas complicações em seu estado de saúde.

Segundo apurações da Folha, Cleberson, mais conhecido no município como Kinha, teve múltiplas fraturas nas costelas. Na terça-feira (12), ele passou por uma tomografia no Hospital de Caridade São Sebastião, onde estava sob observação. Nesta quarta-feira, Cleberson teve falta de ar, e precisou ser transferido para a cidade de Jacarezinho, onde ficará em observação e passará por novos exames.

Em contato com a reportagem, o Hospital de Caridade São Sebastião afirmou que o estado de saúde de Cleberson, embora estivesse estável na terça-feira, pode evoluir para um estado grave ou não, e o tratamento de recuperação é conservador.

Além disso, a Folha foi informada que a fratura em si só será curada com o tempo, e o que as equipes médicas podem fazer no momento são tratar possíveis problemas que decorram das fraturas.

Foto: Divulgação.
