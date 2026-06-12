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Jaboti ganha Rua da Copa com quase 400 metros de pinturas e espírito de torcida

Projeto liderado pela Secretaria de Esportes reuniu escolas, crianças, empresas e voluntários para transformar uma rua próxima ao estádio municipal em um grande símbolo da paixão brasileira pelo futebol

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 11h10
Jaboti ganha Rua da Copa com quase 400 metros de pinturas e espírito de torcida
Rua da Copa de Jaboti. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - Bandeiras, desenhos, muita tinta e o verde e amarelo tomando conta do asfalto. Em Jaboti, no Norte Pioneiro, a chegada da Copa do Mundo já pode ser vista antes mesmo do apito inicial da Seleção Brasileira. Uma rua próxima ao Estádio Municipal Antônio Pedro Ventino está sendo transformada em um verdadeiro corredor da torcida, reunindo moradores de diferentes idades em uma iniciativa que resgata uma das tradições mais marcantes do futebol brasileiro.

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Batizado pela própria população como "Rua da Copa", o espaço vem ganhando pinturas temáticas ao longo de quase 400 metros. Entre os desenhos estão referências ao Brasil, ao futebol e aos principais símbolos que representam o espírito do Mundial. E o trabalho ainda não terminou.

A iniciativa foi idealizada pelo secretário municipal de Esportes, Pedro Daniel, que buscou apoio de diversos setores da cidade para tirar o projeto do papel.

"Foi uma ideia que surgiu da minha pessoa, mas só se tornou possível graças à parceria de muita gente. Tivemos apoio da Academia da Saúde, do Centro de Assistência Social, da Secretaria de Educação, da Rota das Tintas e de muitos voluntários", contou.

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Mais do que colorir a rua, o objetivo foi envolver a população e fazer com que as novas gerações vivenciassem o clima da Copa de forma ativa. Por isso, escolas e projetos sociais foram convidados a participar da pintura.

Durante cerca de duas semanas, crianças, adolescentes e voluntários ajudaram a dar forma aos desenhos que hoje chamam a atenção de quem passa pelo local.

"A intenção era fazer as crianças participarem, sentirem o clima da Copa e ajudarem a construir algo para a cidade. Foi muito bonito ver todo mundo envolvido", destacou o secretário.

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Apesar de já estar praticamente pronta, a Rua da Copa ainda receberá novos elementos nos próximos dias. Segundo Pedro Daniel, alguns detalhes seguem em fase de conclusão, como a pintura da taça da Copa do Mundo, uma representação do Cristo Redentor e outros desenhos que serão acrescentados ao projeto.

A mobilização já começou a despertar a atenção de moradores e visitantes, que param para fotografar o espaço e acompanhar a evolução das pinturas.

Mas a proposta não se limita apenas à decoração. A Secretaria de Esportes também prepara uma série de atividades para manter viva a atmosfera do Mundial durante toda a competição.

Entre as ações previstas estão campeonatos de videogame com temática de futebol, encontros para troca de figurinhas do álbum da Copa e outras atividades voltadas para crianças e adolescentes.

A ideia é transformar a Rua da Copa em um espaço de convivência e integração, onde a paixão pelo esporte possa aproximar famílias e fortalecer o sentimento de comunidade.

Segundo Pedro Daniel, o projeto nasceu justamente da vontade de resgatar uma tradição que, nos últimos anos, vinha perdendo força em muitas cidades brasileiras.

"A gente via que essa cultura de enfeitar as ruas para a Copa estava muito parada. Então resolvemos fazer. Agora já vemos outras cidades da região entrando nesse clima também, o que mostra que valeu a pena começar", afirmou.

Além do trabalho voluntário, o projeto contou com o apoio de empresas parceiras e doações de materiais. Parte das tintas utilizadas foi disponibilizada pela Prefeitura e outra parte por empresários locais que abraçaram a iniciativa.

Com a estreia do Brasil se aproximando, a expectativa é que a Rua da Copa se torne um dos principais pontos de encontro dos torcedores de Jaboti. Mais do que um espaço decorado, o local representa o entusiasmo de uma comunidade que escolheu viver a Copa de forma coletiva, celebrando o futebol, a amizade e o orgulho de torcer pelo país.

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