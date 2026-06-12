Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Seca reforça importância da prevenção aos incêndios no campo

Treinamentos ofertados pelo Sistema FAEP preparam os produtores rurais para evitar e combater o fogo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
12/06/2026 às 10h18 Atualizada em 12/06/2026 às 10h23
Seca reforça importância da prevenção aos incêndios no campo
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Com a proximidade do inverno, o risco de incêndio em áreas rurais aumenta, colocando agricultores e pecuaristas em alerta. A tendência é que a estação seja de temperaturas acima da média no Paraná, principalmente pela influência do El Niño, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Além de danificar lavouras e florestas e gerar prejuízos econômicos, os incêndios colocam em risco a segurança e a saúde dos produtores rurais e famílias.

Continua após a publicidade

“Por isso a importância de estar preparado não apenas para prevenir, mas também para combater o fogo. O perigo maior vai até outubro. É preciso que todos estejam em alerta. Não dá para relaxar”, destaca Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP.

O monitoramento das queimadas revela que, mesmo antes da chegada do inverno, a situação de incêndios em 2026 está crítica. Segundo dados da rede colaborativa MapBiomas, entre janeiro e março deste ano, a área queimada no Estado atingiu 9.025 hectares, espaço quase 8,5 vezes maior que a área no mesmo período de 2025 (1.073 hectares).

Como explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, climatologicamente o inverno é o período mais seco, em todo o Paraná. Esse cenário de seca, somado à baixa umidade do ar e às geadas que comumente castigam a vegetação no período, faz crescer a chance de fogo no meio rural.

Continua após a publicidade

“Os valores médios são mais baixos, chove entre 100 e 200 milímetros. Períodos secos são muito comuns, com vários dias consecutivos sem chuvas. A faixa norte tem registros com mês inteiro sem chuvas”, afirma o meteorologista.

Capacitação e prevenção

Muitas podem ser as causas que dão início aos incêndios no campo, sendo o “fator humano” a principal. Isso reforça a importância de atitudes como manter em dia a manutenção dos equipamentos; limpar e remover materiais secos que acabam entulhados nas propriedades; não usar a queimada na produção (prática já proibida); ter cuidado e atenção nas festividades juninas que se aproximam; e, sempre que necessário, buscar capacitação.

“O incêndio acontece onde a prevenção falha”, pontua Neder Maciel Corso, técnico do Sistema FAEP.

Continua após a publicidade

Desde 2010, quando foram criados os treinamentos para brigadistas florestais, o Sistema FAEP já capacitou mais de 10 mil pessoas para atuar na prevenção e no combate aos incêndios no campo. Somente neste ano, de janeiro a maio, foram realizados 65 cursos. Desses, 40 foram específicos para brigadistas florestais de usinas do setor sucroenergético, outros 16 atenderam produtores rurais de setores diversos, e nove foram destinados a empresas de base florestal.

Atualmente, o Sistema FAEP oferece quatro diferentes treinamentos com foco em incêndios florestais, todos práticos. “Nossa orientação é que os produtores passem pelo treinamento para entender os conceitos básicos sobre incêndios florestais e saber como prevenir e agir. Quanto mais preparados estiverem, mais rápidas serão a detecção e a mobilização para minimizar os prejuízos”, reforça Corso.

Combate ao fogo

Algumas práticas e estruturas são fundamentais para controle em caso de incêndio, como a aquisição de ferramentas manuais (como enxadas e rastelos), abafadores, bombas costais, caminhões-pipa (no caso de usinas e indústria florestais) e a construção de aceiros nas áreas, que funcionam como uma barreira contra o avanço do fogo.

“Os aceiros são faixas limpas, livres de vegetação, construídas em volta das áreas de lavoura e florestas, que facilitam o acesso de equipamentos para conter o incêndio. Além disso, também é fundamental que os produtores tenham mapeado as áreas de onde podem fazer a captação de água para esse controle”, afirma Corso.

Outro fator que faz com que esse preparo mínimo seja imprescindível para os produtores é a indisponibilidade de unidades do Corpo de Bombeiros em muitos munícipios do Estado. “Isso pode retardar as ações de combate, quando o incêndio ainda não atingiu grandes proporções”, aponta o técnico do Sistema FAEP.

Foto: Senar
EXPORTAÇÃO Há 2 dias

Paraná expande receita com exportação de carne de peru

Apesar dos avanços em volume de exportação e faturamento, produtor enfrenta alto custo de produção dentro da porteira

 A proposta reúne estudantes de colégios agrícolas da rede estadual em uma dinâmica intensiva de desenvolvimento de ideias, conectando formação técnica, empreendedorismo e realidade produtiva. Foto: SENAR
INOVAÇÃO Há 3 dias

Ideathon 2026 aposta em jovens de colégios agrícolas para estimular inovação no campo

Maratona de inovação promovida pelo Sistema FAEP reúne estudantes de todo o Paraná em busca de soluções para desafios reais do agronegócio

 O controle e erradicação da brucelose precisam ser prioridades no Paraná. Foto: SENAR
MEDIDAS URGENTES Há 4 dias

Sistema FAEP participa da construção do plano de ação para combater a brucelose no Paraná

Entidade pede urgência na implantação de medidas a curto e médio prazos para a erradicação da doença

 Foto: Senar
ORIENTAÇÃO Há 1 semana

Sistema FAEP orienta produtor para oportunidade de subvenção diferenciada ao PSR

Projeto-piloto ocorreu no Paraná. Na temporada 2026/27, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul também serão contemplados pela ferramenta

 Os últimos ajustes para a terceira edição do Prêmio Queijos do Paraná foram definidos nesta segunda-feira (1º). Foto: SENAR
EDIÇÃO 2026 Há 1 semana

Comitê gestor projeta crescimento do Prêmio Queijos do Paraná

Reunião das entidades parceiras definiu metas da terceira edição, que prevê 600 queijos inscritos, concurso do queijo colonial e ações para valorizar a produção paranaense

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ACIDENTE NA RODOVIA Há 4 minutos

Prefeito da região se envolve em acidente com caminhão e carro fica destruído na BR-369
NO FLAGRA Há 41 minutos

Ladrão é pego furtando mercadinho e diz que trocaria produtos por drogas no Norte Pioneiro

ADI-PR Há 3 horas

12 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
COMIC 2026 Há 3 horas

Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
OPERAÇÃO OMNIS Há 3 horas

Nove presos em duas cidades: Norte Pioneiro vira alvo de megaoperação policial

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 12 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados