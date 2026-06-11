Polícia Civil revela o que causou a morte da criança de 2 anos em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou novas informações sobre a tragédia que tirou a vida do pequeno Ravi Yosef de Carvalho Rogenski, de apenas dois anos de idade, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (10) e gerou forte comoção entre moradores da cidade e da região.

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A morte da criança ocorreu em frente à residência da família e rapidamente mobilizou equipes de atendimento, autoridades e moradores. Com a repercussão do caso, diferentes versões sobre o que teria acontecido começaram a circular nas redes sociais e grupos de mensagens ao longo do dia. Mesmo com a Polícia Civil confirmando atropelamento, os boatos ganharam força.

Entre os rumores, estava a possibilidade de um boi ter provocado a morte da criança. A versão surgiu após relatos de que um animal teria sido visto nas proximidades do local da ocorrência, levando muitas pessoas a associarem a presença do boi à tragédia.

Diante da grande repercussão e das informações desencontradas, a reportagem da Folha buscou novos esclarecimentos junto à comunicação da Polícia Civil do Paraná para confirmar oficialmente o que ocorreu.

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Segundo a PCPR, as investigações realizadas até o momento apontam que Ravi morreu após ser atropelado por um caminhão utilizado para a entrega de móveis.

“De acordo com as informações levantadas, um caminhão, utilizado para a entrega de móveis, atropelou uma criança de 2 anos, que veio a óbito no local”, informou a corporação em nota encaminhada à reportagem.

A Polícia Civil também confirmou que todas as testemunhas relacionadas ao caso já foram ouvidas pelos investigadores. Entre elas está o motorista do caminhão envolvido no acidente. Conforme apurado, ele permaneceu no local após a ocorrência e prestou atendimento à situação até a chegada das equipes responsáveis.

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Apesar da confirmação da dinâmica inicial do acidente, o inquérito policial segue em andamento. Os investigadores aguardam a conclusão dos laudos periciais, que deverão auxiliar na reconstrução detalhada dos fatos e na elaboração do relatório final sobre o caso.

“A PCPR aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer o ocorrido”, destacou a Polícia Civil.

A morte de Ravi provocou uma onda de solidariedade em Wenceslau Braz. Nas redes sociais, moradores, amigos e familiares manifestaram pesar e prestaram homenagens à criança, além de mensagens de apoio aos pais e demais familiares.