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Sabadão de Copa: estreia do Brasil terá sol e tempo firme na maior parte do Paraná

Após dias de chuva intensa, previsão indica tempo estável durante o primeiro jogo da Seleção Brasileira; frio ganha força e chuva volta ao Estado no domingo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 10h50
Sabadão de Copa: estreia do Brasil terá sol e tempo firme na maior parte do Paraná
Foto: Reprodução/Internet - com edição IA-Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A contagem regressiva está chegando ao fim. Neste sábado (13), milhões de brasileiros vão parar em frente à televisão para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E, pelo menos no Paraná, a previsão do tempo promete colaborar com a festa. Após dias de chuva intensa em diversas regiões do Estado, o sol volta a aparecer e o tempo deve permanecer firme durante o primeiro compromisso do Brasil no Mundial.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado será marcado pelo predomínio do sol na maior parte do território paranaense, favorecendo os encontros entre amigos e familiares para assistir à partida. A única ressalva fica por conta do frio, que deve ganhar força ao longo do dia e principalmente durante a noite.

De acordo com o Simepar, a melhora nas condições do tempo começa ainda nesta sexta-feira (12). A chuva perde força ao longo do dia e o sol volta a aparecer gradativamente em diversas regiões do Estado. Apenas áreas do Leste e dos Campos Gerais ainda podem registrar precipitações fracas e isoladas durante parte da tarde.

O cenário é bem diferente do observado nos últimos dias. Desde quarta-feira (11), várias cidades paranaenses registraram volumes expressivos de chuva. Campo Mourão, por exemplo, acumulou 144 milímetros apenas neste mês, ultrapassando a média histórica de junho, que é de 105,1 milímetros. Outras cidades também tiveram registros elevados, como Cianorte, Umuarama e Capanema.

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Para o sábado, a previsão é mais animadora para quem pretende acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. O sol deve predominar em praticamente todas as regiões do Paraná, com apenas possibilidade de chuvas isoladas em municípios próximos à divisa com o estado de São Paulo durante a tarde.

Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, o tempo deve permanecer estável justamente no período em que os torcedores estarão reunidos para acompanhar o primeiro jogo do Brasil. A condição é favorável nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais, além de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

Se a chuva não deve atrapalhar a festa, o frio merece atenção. As temperaturas começam a cair já no amanhecer de sábado. Nas cidades da metade sul do Paraná, os termômetros devem registrar mínimas entre 8°C e 10°C. Já nas regiões Norte e Noroeste, as temperaturas mínimas ficam entre 12°C e 13°C.

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Ao longo da noite, o frio ganha intensidade, principalmente nas regiões mais elevadas do Estado. Por isso, quem pretende assistir ao jogo em eventos ao ar livre, praças, bares ou espaços públicos deve separar um agasalho.

A trégua no tempo, porém, não deve durar muito. No domingo (14), as condições voltam a mudar gradualmente. Apesar do predomínio de sol em boa parte do dia, regiões do Norte e Noroeste poderão registrar pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite devido ao transporte de umidade vindo do Norte do país.

A previsão indica ainda que a próxima semana começará com tempo mais instável. Na segunda-feira (15), há possibilidade de chuvas fracas e isoladas principalmente entre as regiões Norte, Noroeste, Central e Campos Gerais.

Diante das mudanças frequentes nas condições meteorológicas, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais emitidos com base no monitoramento realizado pelo Simepar. Os avisos podem ser recebidos gratuitamente por SMS, WhatsApp e, em situações mais severas, diretamente nos celulares por meio do sistema Cell Broadcast.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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