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'Se os OVNIs caem no Brasil, a Copa também pode': família cria mural inusitado para torcer pelo hexa nos Campos Gerais

Inspirada por um suposto avistamento de OVNI no Paraná, família de Ponta Grossa transformou a fachada da casa em uma mistura de futebol, criatividade e bom humor para entrar no clima da Copa do Mundo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1 PARANÁ
12/06/2026 às 11h26
'Se os OVNIs caem no Brasil, a Copa também pode': família cria mural inusitado para torcer pelo hexa nos Campos Gerais
Família paranaense pinta a própria casa em clima de copa — Foto: Paulo Roberto Martins/RPC

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

Pintar e decorar ruas e casas com as cores da bandeira do país é uma tradição antiga no Brasil nas épocas de Copa do Mundo. No entanto, uma família de Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná, decidiu inovar e incluir uma "torcida de outro mundo" no mural feito na própria residência: eles desenharam um extraterrestre ao lado de outros símbolos da Seleção Brasileira na casa.

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A brincadeira foi feita em alusão às notícias sobre o suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) visto recentemente na área rural de Campo Largo, a menos de 70 km de Ponta Grossa. A ideia foi do filho Pedro, que tem 10 anos.

"Se os OVNIs 'caem' no Brasil, o hexa e a [taça da] Copa também podem 'cair'", brinca o menino.

A decoração foi feita na parte externa da residência e também retrata animais criados pela família.

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Uma vaca que vive nos fundos da casa foi pintada no mural e uma galinha, que retrata as que são criadas no quintal, foi costurada e colocada no alto do tronco de uma árvore, junto a uma bandeira do Brasil.

"No começo do ano o Pedro queria muito um casal de galinhas, então compramos. Agora já temos umas 15, e essa da decoração foi feita pela minha mãe", conta Jéssica Schnaider, mãe de Pedro.

A pintura ainda conta com um "canarinho pistola", mascote oficial da Seleção Brasileira de Futebol, com a taça de campeão da Copa do Mundo e com um desenho do Pelé, jogador que mais venceu o campeonato pelo Brasil, junto aos anos em que ele ajudou a conquistar o torneio.

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A tradicional bandeira pintada no asfalto não podia faltar em frente à casa - nem a paixão da torcida, que envolve desde quem já viu o país conquistar títulos mundiais, quanto quem espera para ver, pela primeira vez, o seu país ser campeão mundial de futebol.

"Essa é a última copa do Pedro com ele ainda sendo criança, por isso queremos aproveitar muito. [...] Ele ainda não viu o Brasil ganhar uma copa", destaca a mãe do menino de 10 anos.

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