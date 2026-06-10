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Polícia ouve testemunhas e intensifica investigação sobre morte de bebê de dois anos em Wenceslau Braz

Delegado responsável pelo caso iniciou a oitiva de testemunhas na tarde desta quarta-feira (10), enquanto o IML realiza exames que devem esclarecer a causa da morte da criança

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/06/2026 às 17h41
Polícia ouve testemunhas e intensifica investigação sobre morte de bebê de dois anos em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A morte de um bebê de apenas dois anos continua mobilizando as forças de segurança e causando comoção em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Na tarde desta quarta-feira (10), a Polícia Civil deu início à coleta de depoimentos de testemunhas para tentar esclarecer as circunstâncias da morte da criança, registrada no bairro Anjo da Guarda.

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Por volta das 16h30, pessoas ligadas ao caso começaram a ser ouvidas pelo delegado responsável pela investigação. O objetivo é reunir informações que possam ajudar a reconstruir os acontecimentos e esclarecer o que realmente aconteceu antes da morte do menino.

O caso veio à tona durante a manhã, quando equipes da Secretaria Municipal de Saúde foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo uma criança ferida. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o bebê com um grave ferimento na região da cabeça e sem sinais vitais, no meio da rua.

Mesmo diante da gravidade da situação, a criança foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. No entanto, o médico plantonista confirmou o óbito.

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Inicialmente, a informação que circulou era de que a criança teria sido atropelada por um caminhão. Porém, conforme a reportagem da Folha apurou ao longo do dia, alguns detalhes observados por testemunhas passaram a levantar dúvidas sobre essa versão.

Moradores relataram que não foram encontradas marcas de pneus próximas ao local onde a criança foi encontrada, apesar da via ser de chão batido. Outro fato que chamou a atenção foi a presença de um boi nas proximidades do local da ocorrência, circunstância que também deverá ser analisada durante as investigações.

Diante das incertezas, a Polícia Civil trata o caso com cautela e trabalha para esclarecer todos os fatos antes de apontar qualquer conclusão sobre a causa da morte.

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No final da tarde, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho chegou a Wenceslau Braz para realizar o recolhimento do corpo da criança. Exames periciais serão fundamentais para determinar a causa da morte e auxiliar os investigadores na condução do inquérito.

Até o momento, nenhuma hipótese foi oficialmente descartada pelas autoridades.

A Folha Extra acompanha o caso em tempo real e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Foto: Divulgação.
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