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Polícia prende quatro durante megaoperação em Wenceslau Braz

Mandados por tráfico, prisão em flagrante por violência doméstica, drogas apreendidas e centenas de abordagens marcaram a Operação OMNIS na cidade; 23 veículos foram recolhidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 09h44
Polícia prende quatro durante megaoperação em Wenceslau Braz
A operação teve início por volta das 17h40 e mobilizou diversas equipes em diferentes pontos da cidade. Foto: 2º BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma grande mobilização policial tomou conta de Wenceslau Braz na noite desta quinta-feira (11). Como parte da Operação OMNIS, realizada em todo o Paraná, a Polícia Militar intensificou o policiamento e promoveu uma série de fiscalizações que terminaram com quatro pessoas presas, drogas apreendidas e 23 veículos recolhidos por irregularidades.

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A operação teve início por volta das 17h40 e mobilizou diversas equipes em diferentes pontos da cidade. As ações incluíram bloqueios de trânsito, abordagens, fiscalização de veículos e cumprimento de mandados judiciais.

Ao longo da operação, quatro homens foram presos. Três deles possuíam mandados de prisão em aberto — dois por envolvimento com o tráfico de drogas e um por violência doméstica. O quarto suspeito foi preso em flagrante também por violência doméstica.

Durante as abordagens, os policiais apreenderam porções de crack, cocaína e maconha. Uma arma de fogo também foi localizada com um dos detidos.

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Além do combate à criminalidade, a Operação OMNIS teve como foco a fiscalização de trânsito. Mais de 300 veículos, entre carros e motocicletas, foram vistoriados pelas equipes. Como resultado, 23 veículos foram recolhidos devido a diversas irregularidades, como documentação vencida, falta de licenciamento e condução por motoristas sem habilitação.

A Operação OMNIS acontece simultaneamente em várias regiões do Paraná e tem como objetivo reforçar a segurança pública, ampliar a presença policial nas ruas e combater crimes de maior impacto. Desde o início das ações, outras cidades do Norte Pioneiro também registraram prisões e apreensões.

As operações seguem nos próximos dias em diferentes municípios da região.

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