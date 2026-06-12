Homem é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Siqueira Campos

A vítima seguia pela rodovia de bicicleta quando foi atingida por um veículo ainda não identificado. Foto: Reprodução/Tabajara Notícias

DA REDAÇÃO/TABAJARA NOTÍCIAS - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem de 47 anos ficou ferido após ser atropelado por um veículo na noite desta quinta-feira (11), na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento foi registrado por volta das 19h05. A vítima seguia pela rodovia de bicicleta quando foi atingida por um veículo ainda não identificado. Com o impacto, o homem caiu na pista e ficou ferido.

Enquanto a vítima aguardava atendimento, o condutor responsável pelo atropelamento deixou o local e não prestou qualquer tipo de assistência. Outros motoristas que passavam pela rodovia acionaram as equipes de socorro.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizados para atender a ocorrência. Após receber os primeiros atendimentos no local, o ciclista foi encaminhado ao Hospital de Siqueira Campos para avaliação médica e tratamento. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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A ocorrência foi atendida por equipes da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que realizaram os procedimentos necessários e iniciaram os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.

Até o fechamento desta reportagem, o veículo envolvido e o motorista que fugiu sem prestar socorro ainda não haviam sido identificados. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.