5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Homem que sofreu grave acidente em Wenceslau Braz estava indo para a igreja

Vítima foi identificada como Cleberson Vieira, teve fraturas nas costelas e seu estado de saúde está estabilizado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/08/2025 às 09h19 Atualizada em 12/08/2025 às 09h32
Homem que sofreu grave acidente em Wenceslau Braz estava indo para a igreja
Acidente aconteceu na noite da segunda

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na noite desta segunda-feira (11), um grave acidente foi registrado no km 2611 da PR-092, em Wenceslau Braz. Um Fiat Uno colidiu violentamente contra uma carreta que seguia em direção ao município e ficou completamente destruído. O motorista, identificado como Cleberson Vieira, morador de Wenceslau Braz, foi socorrido em estado grave por policiais militares que passavam pelo local e encaminhado às pressas ao hospital.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela Folha, o acidente ocorreu próximo ao antigo Teixeirinha, pouco antes de uma curva que dá acesso ao Patrimônio São Miguel, na zona rural do município. Segundo apurações da reportagem, Cleberson, mais conhecido como Kinha, é músico na Congregação Cristã no Brasil (CCB) e estava a caminho da igreja quando colidiu com a carreta. Com o impacto, o veículo foi arremessado para fora da pista e parou em uma canaleta às margens da rodovia.

No momento do acidente, o Cabo Alex Dori e o Cabo Benedito passavam pelo local em uma viatura da Polícia Militar. Imediatamente, os militares prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que estava com as pernas presas sob o painel e entre as ferragens.

Diante da gravidade, os policiais precisaram arrombar a porta do passageiro para retirar Cleberson. A tensão aumentou quando o carro começou a vazar combustível, criando risco de incêndio, mas a ação rápida dos militares evitou que a situação se transformasse em uma tragédia ainda maior.

Na manhã desta terça-feira (12), o Hospital de Caridade São Sebastião informou à Folha que a vítima sofreu fraturas nas costelas, mas segue em estado de saúde estável. No momento, Cleberson passa por uma tomografia para avaliações médicas mais detalhadas.

Apesar da gravidade do acidente, Cleberson permanece estável, mas teve múltiplas fraturas nas costelas. Foto: Divulgação
