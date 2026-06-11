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Após fugir de casa, cachorro é atacado por pit bulls e segue desaparecido em Wenceslau Braz

Família procura por Matero há quase uma semana; vídeo que mostra o animal sendo atacado foi divulgado nas redes sociais e aumenta a preocupação entre moradores

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/06/2026 às 14h36
Após fugir de casa, cachorro é atacado por pit bulls e segue desaparecido em Wenceslau Braz
Matero está desaparecido desde sexta-feira (05), e um vídeo mostra ele sendo atacado pelos pit bulls. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O desaparecimento de um cachorro tem mobilizado moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e gerado grande repercussão nas redes sociais. O animal, chamado Matero, fugiu de casa na última sexta-feira (5), na Vila Toyoki, e desde então não foi mais encontrado. O caso ganhou ainda mais dramaticidade após a família receber um vídeo que mostra o cão sendo atacado por dois pit bulls.

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Desde o desaparecimento, familiares e amigos iniciaram uma intensa busca pelo animal, percorrendo ruas do bairro e compartilhando fotos nas redes sociais na tentativa de localizar o cachorro.

Segundo Edlaine Rosa da Silva, tia de Maria Eduarda, de 16 anos, dona do cachorro, uma moradora entrou em contato após ver as publicações sobre o desaparecimento. A mulher enviou um vídeo que registrava um ataque envolvendo dois pit bulls e um cachorro de porte semelhante ao de Matero.

Ao assistir às imagens, Edlaine afirmou não ter dúvidas de que o animal atacado era o cachorro da família. “Tenho certeza de que era ele. Até a coleira era igual”, relatou.

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De acordo com as informações recebidas pela família, moradores que presenciaram a cena tentaram intervir, mas não conseguiram separar os cães. A situação só foi controlada quando a tutora dos pit bulls chegou ao local e conseguiu afastar os animais.

Ainda conforme o relato, após o fim do ataque, o cachorro que aparece no vídeo correu e fugiu novamente. Desde então, não houve mais registros ou informações concretas sobre seu paradeiro.

O caso tem gerado preocupação e comoção, principalmente pelo fato de o animal estar desaparecido há vários dias após o ataque. Familiares temem que Matero possa estar ferido e escondido em alguma área da cidade.

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Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Matero pode entrar em contato com a família. A esperança é que o cachorro seja encontrado com vida e possa retornar para casa.

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