ALEP SELO DIAMANTE

Criminosos se passam por membros do PCC e tentam furtar motocicleta em Sengés

Caso parecido foi registrado na cidade de Jaguariaíva, levantando um alerta para os moradores da região; criminosos não foram identificados e estão sendo procurados

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/08/2025 às 13h38
Moto foi recuperada, mas criminosos estão foragidos. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na tarde desta terça-feira (12), uma ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal de Sengés, nos Campos Gerais. A situação começou quando uma vítima se dirigiu à delegacia afirmando que teria sido ameaçada por supostos membros da facção criminosa PCC, e que os mesmos teriam levado sua motocicleta, sob ameaças. No entanto, uma operação foi organizada e os oficiais evitaram o furto, mas os suspeitos seguem foragidos.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima contou que os indivíduos exigiram a entrega da motocicleta, sob ameaça de morte, alegando que o veículo havia sido utilizado em ações da facção anteriormente, e, portanto, deveria ser entregue imediatamente.

Assustada com a situação, a vítima não se opôs aos criminosos, cedeu às ameaças e disse que entregaria a motocicleta. Pouco tempo depois, um guincho foi até sua residência para buscar a moto.

Com estas informações, a equipe de investigação começou a trabalhar imediatamente, e conseguiu localizar o guincho no local conhecido popularmente como “Pesqueiro do Cirço”. Ao localizar o veículo, uma equipe se dirigiu ao local, onde abordou o condutor e constatou que se tratava de um empresário da cidade, proprietário do serviço de reboque.

No entanto, durante a abordagem, os policiais constataram que o abordado não se tratava de um criminoso, mas que havia sido contratado para buscar o veículo, sem saber a origem ilícita da solicitação.

Durante a ação, o condutor informou aos policiais que o solicitante do serviço havia combinado de se encontrarem no posto WD, onde iria fazer a retirada da motocicleta. Com isso, os agentes permitiram que o condutor levasse a motocicleta no local combinado, e se esconderam nas proximidades para flagrar o momento em que os criminosos buscariam a motocicleta.

Cerca de uma hora depois, outro guincho chegou ao local. Ao chegar, os policiais realizaram a abordagem imediatamente, mas constataram que se tratava de outro serviço solicitado, e que este novo condutor também não teria envolvimento no crime.

Contudo, o veículo foi recuperado, e as investigações apontam que se trata de um crime de extorsão, onde os criminosos se passaram por membros da facção para intimidar a vítima e tomar posse do veículo. Apesar da recuperação do veículo, os autores do crime não foram identificados, e a polícia está investigando o caso para localizar e identificar os criminosos.

O caso acende um alerta na região, tendo em vista que um caso semelhante foi registrado na cidade de Jaguariaíva. Neste caso, a vítima acabou perdendo o veículo após cair no mesmo tipo de golpe. Os autores deste crime também não foram

Com isso, as autoridades alertam para os moradores ficarem alerta e, em situações suspeitas, jamais entregar o veículo antes de procurar a polícia.

