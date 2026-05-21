ROTAM monta bloqueio em Sengés e Itararé e aumenta fiscalização na fronteira com São Paulo

Operação abrangeu pontos entre a PR-239 e a SP-258, em Sengés e Itararé - Foto: Divulgação/PMPR.

Equipes da ROTAM do 1º Batalhão da Polícia Militar do Paraná realizaram, na noite desta terça-feira (19), uma operação estratégica de reforço no policiamento da divisa entre os estados do Paraná e São Paulo.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e ocorreu em pontos considerados estratégicos entre a PR-239 e a SP-258, abrangendo as regiões dos municípios de Sengés e Itararé.

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Durante a operação, as equipes especializadas realizaram patrulhamentos ostensivos, bloqueios policiais e pontos-base de fiscalização, intensificando a presença das forças de segurança nas rodovias e acessos da região.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo da ação é fortalecer o combate à criminalidade, prevenir delitos e ampliar a sensação de segurança para moradores e motoristas que circulam pela área de divisa interestadual.

A corporação destacou ainda que operações deste tipo são fundamentais para coibir crimes como tráfico de drogas, transporte irregular de mercadorias, porte ilegal de armas e circulação de veículos com irregularidades.

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A presença constante das equipes da ROTAM na região reforça o trabalho integrado de monitoramento e vigilância em áreas consideradas estratégicas para a segurança pública do Paraná.