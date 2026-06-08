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Prefeitura de Sengés fortalece atendimento a população com nova UTI Móvel

Nova ambulância passa a integrar a estrutura de atendimento do município e amplia a capacidade de resposta das equipes de saúde em ocorrências de maior complexidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
08/06/2026 às 14h29
Prefeitura de Sengés fortalece atendimento a população com nova UTI Móvel
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A rede municipal de saúde de Sengés, nos Campos Gerais, recebeu um importante reforço com a chegada de uma nova UTI Móvel, veículo destinado ao transporte de pacientes em situações de urgência e emergência que demandam atendimento especializado durante o deslocamento. A nova ambulância passa a integrar a estrutura de atendimento do município e amplia a capacidade de resposta das equipes de saúde em ocorrências de maior complexidade.

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O veículo é equipado com recursos utilizados em unidades de suporte avançado à vida, permitindo que pacientes recebam monitoramento e assistência médica durante todo o transporte até hospitais e centros de referência. A aquisição representa um avanço na estrutura disponível para remoções intermunicipais e atendimentos que exigem acompanhamento especializado.

Entre os equipamentos instalados na nova UTI Móvel estão monitor multiparâmetros, desfibrilador, respirador mecânico, bombas de infusão, sistema de oxigenação e outros dispositivos utilizados em atendimentos de alta complexidade. A estrutura permite que procedimentos emergenciais sejam realizados durante o deslocamento, garantindo maior estabilidade clínica aos pacientes transportados.

Segundo a administração municipal, o novo veículo foi incorporado à frota com o objetivo de fortalecer os serviços prestados pela rede pública de saúde e ampliar a segurança nos atendimentos realizados pelo município. A UTI Móvel poderá ser utilizada em situações que envolvam transferência de pacientes para hospitais especializados, além de ocorrências que exijam suporte avançado de vida.

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O prefeito Gerson Nunes destacou a importância do investimento para o sistema municipal de saúde e ressaltou que a chegada da nova ambulância contribui para ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A secretária municipal de Saúde, Jaqueline Nunes, afirmou que o veículo conta com tecnologia e equipamentos necessários para garantir maior eficiência no atendimento e melhores condições de trabalho às equipes de saúde durante os deslocamentos.

Com a nova ambulância, a Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com uma estrutura mais completa para atender situações críticas e realizar transportes de pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo. A medida integra as ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde de Sengés e à ampliação da capacidade operacional dos serviços de urgência e emergência no município.

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