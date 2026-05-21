Sengés recebe 800 atletas e se destaca na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O município de Sengés, nos Campos Gerais, sediou a 72ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) – fase regional, reunindo cerca de 800 atletas de cidades pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz. O evento esportivo foi realizado ao longo de cinco dias e movimentou escolas, delegações e equipes esportivas da região.

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As competições ocorreram em diferentes modalidades esportivas, incluindo atletismo, vôlei de praia, futsal, basquetebol, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez. A programação contou com disputas entre equipes escolares de diversas categorias, promovendo integração entre os estudantes e incentivando a prática esportiva no ambiente educacional.

Durante o período dos jogos, a estrutura preparada pelo município incluiu alojamentos, espaços esportivos e alimentação para os participantes. Segundo a organização, foram servidas mais de 4,5 mil refeições entre café da manhã, almoço e jantar para atletas, professores e equipes técnicas das delegações visitantes.

Entre os destaques da competição estiveram os estudantes do Colégio Anita Grandi Salmon, que conquistaram medalhas de prata no futsal masculino das categorias A e B, além de medalha de bronze no tênis de mesa. No vôlei de praia, equipes do município garantiram medalhas de ouro em todas as categorias disputadas, assegurando classificação para a próxima fase dos jogos.

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O Colégio Francisco da Silva Reis também obteve resultados expressivos no atletismo, conquistando medalhas e vagas para a fase Macro Regional. Já a APAE Municipal se destacou nas provas de atletismo, alcançando medalhas em diversas categorias da competição.

No tênis de mesa, atletas do Colégio Costa e Silva conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze, além de classificações para a próxima etapa dos Jogos Escolares do Paraná.

Os estudantes classificados durante a fase regional representarão Sengés na fase Macro Regional, programada para acontecer em Siqueira Campos.