Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, identificou um novo tipo de golpe que está sendo aplicado para tomar veículos de vítimas na região. O caso mais recente foi registrado neste domingo (10) onde uma pessoa teve seu automóvel levado sob fortes ameaças.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, os criminosos estão de olho em anúncios de automóveis nas redes sociais e sites de venda. Após escolher o veículo, os suspeitos entram em contato com a vítima dizendo que o automóvel pertencia a uma facção criminosa e começam a pressionar para que a pessoa entregue o veículo. Entre as ameaças, os suspeitos dizem que irão matar a vítima e seus famílias, atear fogo em sua residência entre outras formas de persuadir a pessoa a entregar o veículo.

Neste domingo, uma pessoa não identificada foi vítima dos criminosos que, sob fortes ameaças contra ela e sua família, conseguiram fazer com que a vítima entregasse o veículo a um guincho que foi até a residência buscar o carro. A PC segue investigando o caso e ainda não se sabe se o guincheiro também foi vítima dos criminosos ou se faz parte do esquema.