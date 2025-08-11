5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Caso registrado em Jaguariaíva revela nova forma que os suspeitos agem dizendo que os veículos são de facções criminosas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 14h25
Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

JAGUARIAÍVA - A Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, identificou um novo tipo de golpe que está sendo aplicado para tomar veículos de vítimas na região. O caso mais recente foi registrado neste domingo (10) onde uma pessoa teve seu automóvel levado sob fortes ameaças.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, os criminosos estão de olho em anúncios de automóveis nas redes sociais e sites de venda. Após escolher o veículo, os suspeitos entram em contato com a vítima dizendo que o automóvel pertencia a uma facção criminosa e começam a pressionar para que a pessoa entregue o veículo. Entre as ameaças, os suspeitos dizem que irão matar a vítima e seus famílias, atear fogo em sua residência entre outras formas de persuadir a pessoa a entregar o veículo.

Neste domingo, uma pessoa não identificada foi vítima dos criminosos que, sob fortes ameaças contra ela e sua família, conseguiram fazer com que a vítima entregasse o veículo a um guincho que foi até a residência buscar o carro. A PC segue investigando o caso e ainda não se sabe se o guincheiro também foi vítima dos criminosos ou se faz parte do esquema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Anuncio foi feito pelo prefeito Juca Sloboda junto com o vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim. Foto: Divulgação
FESTA CANCELADA Há 8 horas

Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

Anúncio foi feito pelo prefeito devido a situação econômica do município que foi fortemente impactada pela nova tarifa dos Estados Unidos

 Iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato. Foto: Imagem Ilustrativa - Reprodução/Internet
AGOSTO DOURADO Há 12 horas

Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

Mães podem enviar fotos amamentando filhos de até dois anos para concorrer a um ensaio fotográfico profissional

 Página inicial do aplicativo. Foto: Captura de Tela
NOTA MUNICÍPIO Há 3 dias

Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

Iniciativa segue modelo do programa Nota Paraná, e a primeira premiação está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, com R$ 10 mil em prêmios

 Caso envolvendo possível uso irregular de verba pública em Ribeira (SP) gera confusão entre leitores, mas Juliana Teixeira não tem qualquer relação com a gestão pública de Jaguariaíva. Foto reprodução G1
ESCLARECIMENTO Há 4 dias

Vice-prefeita investigada por uso de verba para amarração espiritual não tem vínculo com a Prefeitura de Jaguariaíva

Juliana Teixeira, que também exerce a função de secretária municipal de Saúde em Ribeira (SP), está sendo investigada pelo Ministério Público Paulista sob a suspeita de ter utilizado R$ 41,2 mil em verbas públicas.

 Imagem Ilustrativa. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
MAIS FRIO Há 5 dias

Cidade da região tem a menor temperatura do Estado nesta quinta-feira e anuncia a chegada de uma nova frente fria

Jaguariaíva teve o menor registro com termômetros chegando a 6°C no amanhecer; nova onda de frio promete derrubar as temperaturas para baixo dos 0°C

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados